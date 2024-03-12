嘉科排除晶圓製造類別 地方關心台積電來不來？

南部科學園區嘉義園區去年5月動工，環評預估開發40.68公頃產業面積，但因後續調整為36.49公頃，南科管理局今舉辦環境影響差異分析說明會，居民疑惑類別為何未包括晶圓製造。南科管理局指出，台積電還有異質封裝部分，會做好園區準備，但仍以廠商公開資訊為主。

南科管理局指出，嘉義科學園區廠商進駐類別稍有改變，新興科技聚落（電腦及周邊、通訊）從15%調高至55%，智慧農業聚落（通訊、電腦及周邊、生物技術）從15%調降至10%，精準健康聚落（生物技術）從35%調降至15%，智慧載具聚落（精密機械、半導體但排除晶圓製造）從35%調降至20%。

針對智慧載具聚落的半導體類別排除晶圓製造，市民代表龔宗勇提問，近日地方討論台積電熱絡，為何智慧載具聚落類別不包括晶圓廠？南科管理局表示，台積電除了晶圓製造外，還有異質封裝部分，會做好園區開發準備，但仍以廠商公開資訊為主。

議員江佩曄提問，風險評估報告如何查看？是單次評估或持續評估？成功大學食品安全衛生暨風險管理研究所教授陳秀玲說，廠商類別變更或製程提升改變化學物質等因素，園區變動超過10%就需重新評估，嘉科目前已做2次評估，將來會持續把關，資料可在環境部環評書件系統下載查詢。