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台南第一條捷運有譜！藍線進度最快 計畫最密4分鐘1班

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南捷運藍線計畫範圍北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串聯永康區、東區、仁德區生活廊帶，路線全長約8.39公里，設有10座車站及1座機廠。圖／台南市交通局提供
台南捷運藍線計畫範圍北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串聯永康區、東區、仁德區生活廊帶，路線全長約8.39公里，設有10座車站及1座機廠。圖／台南市交通局提供

台南市政府規畫捷運整體路網2022年3月獲交通部核備，分優先路網及遠期路網2階段推動，優先路網包括第1期藍線、藍線延伸線、綠線、紅線及深綠線及黃線等6條路線，第1期藍線進度最快，肩負銜接台鐵、捷運紅線、綠線及藍延線，是優先路網的重要樞紐，交通局今天在市政會議中說明具體推動進度及展望。

交通局指出，捷運藍線計畫範圍北起永康大橋站，南至東區文化中心站，東至仁德轉運站，串聯永康區、東區、仁德區生活廊帶，路線全長約8.39公里；設有10座車站及1座機廠；計畫總經費324.37億元(自償率25.30％)，預計2026年動工，目標2031年完工。

捷運藍線採取的系統型式為高架跨座式單軌系統，因系統成熟穩定安全、適合中型城市運輸需求、結構輕巧、對市容景觀衝擊及噪音振動較小、環境友善度高及施工期較短等。在未來的營運計畫中，預計服務時段上午6點至24點，列車容量為每列280人，平均營運速率為每小時30公里，最密營運班距為4分鐘1班。

台南市長黃偉哲表示，捷運的推動不是一夕之功，交通局已全力推動第1條藍線捷運動工，刻正進入基本設計階段，他指示交通局必須隨時掌握進度，讓市民定期得知捷運建設進度，在設計中也要納入一些行人空間的考量。

交通局說，未來捷運第1期藍線連結優先路網藍線延伸線、紅線與綠線，也將成為串聯府城生活圈、沙崙綠能科學城、台南科學園區3核心的主要骨幹。

捷運

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