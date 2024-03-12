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阿里山入口門戶歷史定位不容抹滅 台18線省道原起點將設永久地標
嘉義市長黃敏惠日前率市府團隊赴日本參加東京國際食品展，參訪東京都城市建設，黃敏惠返國以東京都日本橋「日本國道路元標」為例，重申台18線省道阿里山公路及林鐵原起點在嘉市區忠孝路與博東路口，請中央將台18線里程起點改回嘉市轄，建置永久性地標，彰顯其文化、歷史意義。
市府交通處說，歷經10餘年爭取，交通部2022年同意規畫設置永久性地標，交通處去年編列300萬元自籌款配合辦理地標周邊景觀工程，尊重公路局雲嘉南區養護工程分局設計，同意在台18線原始起點地標修正設計圖，目前與雲嘉南區養護工程分局水上工務段會勘討論地標設置位置及地標型式，完成嘉市「阿里山入口門戶」歷史定位，實現市民期盼。
黃敏惠表示，嘉市是「阿里山入口門戶」，台18線省道（阿里山公路）原起點就在鄰近北門嘉市忠孝路與博東路口，阿里山鐵路也在北門站發車，公路和鐵路起點都在此處，就文化、歷史而言，阿里山公路對嘉市具有相當大意義，嘉義人對此有很深情感，不應任意變更、抹滅。
市府多年不斷爭取，希望交通部研議將台18線省道起點恢復回到嘉義市北門附近原有的起點位置，結合北門驛重新將地標找回來，彰顯嘉義市「阿里山入口門戶」的定位。
交通處表示，2006年高鐵大道開闢，交通部將台18線里程起點改至嘉義縣太保市，市民反彈激烈，市府不斷行文交通部要求恢復里程起點；2019年原阿里山公路起點所在地林森里長王廣禮，發起「守住阿里山入口門戶」連署，全市84名里長連署書隨市長信函送交通部，建議將台18線里程起點改回嘉市轄，建置標誌台18線阿里山公路原起點永久性地標，並將阿里山公路位在嘉義市路段、起點位於嘉義市區等資訊，納入公路電子圖資揭露。
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