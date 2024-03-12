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資源回收暫置場3年燒3次議員究責檢討 嘉市環保局長：盡全力改善

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討砲聲隆隆，圖為回收暫置場夾雜鋰電池、高壓瓦斯罐。 記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討砲聲隆隆，圖為回收暫置場夾雜鋰電池、高壓瓦斯罐。 記者魯永明／翻攝

嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討砲聲隆隆，批一再發生火警未驚覺，管理不當，釀空汙民怨、浪費救災資源，改善做法「複製貼上」；環保局長李佳禾允諾會盡最大努力將火災風險降到最低；市長黃敏惠說，會用最好方法蓋新焚化爐

湖子內資源回收暫置場上月20日堆置春節大量回收垃圾，因夾雜鋰電池、高壓瓦斯罐，天氣忽冷忽熱引起大火空汙，引起居民及周邊嘉縣民怒火，環保園區近3年3次火災，除第1次設備運作火花意外引燃枯樹，餘2次都因夾雜易燃物致災。環保局長李佳禾報告，依據「現場管理」及「廢棄物去化」，共提出10項改善作為，避免火災發生。

議員王浩批一再發生大火，未定期消防巡檢，給議會改善做為複製貼上，管理不當造成空汙，應痛定思痛落實改善；議員李奕德要求究責，批環保局未說明火警當晚處理及空汙情形，周邊居民有人因惡臭就醫，事後未關懷居民；議員鄭光宏說，火災發生，消防車抵達現場大門深鎖，缺乏灌救水源，顯見環保局內控管理瑕疵，缺乏橫向聯繫。

議員陳家平要求加速去化資源垃圾，新建焚化爐要因應增加的垃圾量；議員孫貫志要求成立巡守隊防範，新建焚化爐要針對民眾可能抗爭演練抗爭事件。黃敏惠說，觀摩日本東京建在社區的現代焚化廠，感受清淨環境，嘉市焚化爐將拆舊建新，做好垃圾處理要全民動起來，她指示環保局用最好方法蓋焚化爐。

李佳禾提改善措施：要求資源回收商加速分類去化；設電池單獨貯存區，以鐵桶區隔存放；因應春節大量資回物尋求其他回收商簽約，增加去化量；加速辦理環保用地工程， 協調跨局處設消防系統，提升救災效率；協調跨縣市區域合作垃圾調度；宣導民眾落實資源回收分類。

嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員王浩（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員王浩（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員李奕德（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員李奕德（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員鄭光宏（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員鄭光宏（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員孫貫志（右）質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員孫貫志（右）質詢。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員陳家平（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討，議員陳家平（右）質詢環保局長李佳禾。記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討砲聲隆隆，圖為回收暫置場善後處理。 記者魯永明／翻攝
嘉義市綠能永續環保園區資源回收暫置場，3年發生3次火警，多位議員上午在議會專案檢討砲聲隆隆，圖為回收暫置場善後處理。 記者魯永明／翻攝

焚化爐 議員 資源回收

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