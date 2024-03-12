嘉市歷史建築文化路郵局樹倒 王美惠質詢…調查情形曝

嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀，郵局拉皮外牆等工程完工，日前2棵小葉欖仁樹突倒下，壓損2輛轎車及店家招牌，險些砸到1名路過行人，立委王美惠質詢交通部中華郵政，要求一周內完成調查報告，賠償受損者。郵局初步調查，瞬間強風又樹種在水泥地，造成倒伏，絕非外傳「放倒樹！」

王美惠說，文化路郵局進行圍籬及花圃施工，是否施工造成老樹倒塌，她要求郵局一周內完成調查報告，雖小葉欖仁種30餘年，但郵局施工前是否做好保護措施，如果工程單位對樹木生態沒有正確知識，也沒事先防護，是不是就是造成樹倒主因，這次意外非常幸運沒造成人員傷亡，但損失郵局需負起責任。

王美惠強調，文化路郵局外牆工程延宕多時，內部規畫也欠缺郵政歷史推廣與展現，她先前已針對此失當處質詢，目前郵局已規畫將增加包括郵局文物展示區與親子休憩區，以利推廣郵局歷史文化，盼造福市民，便利來文化路觀光旅客。

小葉欖仁樹倒塌消 失，10餘年來文化路夜市棲息的數百隻白鶺鴒特殊生態景觀消失，長期觀察守護的嘉義洪雅文化協會總幹事余國信疑樹倒人為因素造成，要求併同郵局歷史建築整修，重新植栽適合樹種，希望鳥兒能夠再回來。

郵局說，樹倒前，進行花圃、草皮、夜間燈光投射等工程，樹用鐵架支撐，當時瞬間風力大，樹種在水泥地造成樹倒，絕非外傳「放倒樹」，會賠償受損車主及店家。郵局局長張清龍說，「郵局絕不會做放倒樹這種傷天害理的事，過年我到嘉義城隍廟拜拜，感謝城隍爺保佑，未傷到路人也未發生在夜市營運」。文化局說，樹未列入歷史建築景觀審查範圍，郵局還未報完工，會依文資法持續監督。