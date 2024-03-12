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歸仁六甲 「擔龜」慶添丁
昨天農曆2月2日是土地公生日，台南市政府客委會首次辦「伯公（客家人所稱土地公）」文化小旅行，帶領民眾走訪白河客底聚落，未來續推不同主題小旅行。另，歸仁區六甲里信眾昨依循日治時期流傳的「擔龜」習俗來分享弄璋之喜，由於信眾中去年生下男嬰的家庭僅4戶，更讓這項百年習俗彌足珍貴。
南市府客委會表示，台南是客家先民在大航海時代過黑水溝登陸後踏入台灣的門戶之一，在白河、楠西、東山都有早期客家移居的歷史痕跡，而白河區的庄內里舊地名為客庄內，庄名源自最早的開墾者為張姓客家族人，後分兩派，各以「張鑑公」及「張婆太」為始祖。
伯公文化小旅行走讀白河的張鑑公祠、李家菸樓等客底聚落，在白河客庄內最早創建的土地公廟「福呂府」用客家傳統祭典儀式幫伯公慶生。
此外，歸仁區六甲里共祀1尊福德正神的信眾們，目前列冊的「福分」118戶，定期擲筊決定爐主，隔年土地公誕辰之日再請出來祝壽、同時分享添丁喜悅；昨在六甲北極殿前舉行，4戶去年家中生下男孩者，準備紅龜或水果餅等供品參拜，開始沿路發放，放入其他福分們在家門口所擺籃子、臉盆等。
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