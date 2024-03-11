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獨立山步道、吊橋完成整修 即日起全線開放通行
林業及自然保育署嘉義分署去年12月1日起封閉獨立山步道1號吊橋左線，辦理吊橋整修，如今已完成改善作業，今天全線開放通行。吊橋修復完成後，讓沿途遊賞獨立山古道溪谷、鐵道、隧道、吊橋等景觀更為完整。
嘉義分署表示，獨立山步道位於嘉義縣竹崎鄉，全長5公里，因可及性高，步道長度適中，廣受民眾喜愛，但是步道橋樑已興建近20年，其中1號吊橋經專業檢測公司檢測發現，構件主索等已有劣化現象，為確保遊客通行安全，暫時封閉步道進行整修，在歷經3個多月工期後，重新開放服務山友。
分署表示，獨立山步道前身為獨立山古道，最早為先民運送山下日常必需品至山區而闢建，日治時期日本人為了開發阿里山林業資源，修築阿里山鐵路，用以運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木，林業鐵路為了克服困難地形，在獨立山環繞3圈再以8字型離開獨立山，造就了舉世聞名的阿里山林鐵特殊景象。這次主要針對橋梁安全性整修，藉此建構更安全的山林步行環境。
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