快訊

學生多自行脫困！康橋中學校車翻覆15人送醫 駕駛還原經過：突然打滑

康橋交通車翻覆頭一遭 校方成立緊急應變小組、蔣萬安將赴院探視

康橋校車載26生文山隧道翻覆 增至8名傷者送醫治療

聽新聞
test
0:00 / 0:00

獨立山步道、吊橋完成整修 即日起全線開放通行

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
獨立山步道1號吊橋完成整修，提供民眾更安全的山林步行環境。圖／林業署嘉義分署提供
獨立山步道1號吊橋完成整修，提供民眾更安全的山林步行環境。圖／林業署嘉義分署提供

林業及自然保育署嘉義分署去年12月1日起封閉獨立山步道1號吊橋左線，辦理吊橋整修，如今已完成改善作業，今天全線開放通行。吊橋修復完成後，讓沿途遊賞獨立山古道溪谷、鐵道、隧道、吊橋等景觀更為完整。

嘉義分署表示，獨立山步道位於嘉義縣竹崎鄉，全長5公里，因可及性高，步道長度適中，廣受民眾喜愛，但是步道橋樑已興建近20年，其中1號吊橋經專業檢測公司檢測發現，構件主索等已有劣化現象，為確保遊客通行安全，暫時封閉步道進行整修，在歷經3個多月工期後，重新開放服務山友。

分署表示，獨立山步道前身為獨立山古道，最早為先民運送山下日常必需品至山區而闢建，日治時期日本人為了開發阿里山林業資源，修築阿里山鐵路，用以運送珍貴的紅檜、台灣扁柏原木，林業鐵路為了克服困難地形，在獨立山環繞3圈再以8字型離開獨立山，造就了舉世聞名的阿里山林鐵特殊景象。這次主要針對橋梁安全性整修，藉此建構更安全的山林步行環境。

獨立山步道為國家步道，沿途有別具特色的1號吊橋。圖／林業署嘉義分署提供
獨立山步道為國家步道，沿途有別具特色的1號吊橋。圖／林業署嘉義分署提供
獨立山步道完成1號吊橋整修，3月11日全線開放讓遊客體驗。圖／林業署嘉義分署提供
獨立山步道完成1號吊橋整修，3月11日全線開放讓遊客體驗。圖／林業署嘉義分署提供
獨立山步道因可及性高、長度適中，沿途有別具特色的木拱橋，廣受民眾喜愛。圖／林業署嘉義分署提供
獨立山步道因可及性高、長度適中，沿途有別具特色的木拱橋，廣受民眾喜愛。圖／林業署嘉義分署提供

吊橋 嘉義 阿里山

延伸閱讀

蘇格蘭斯貝賽最神秘酒廠！雅墨28年蘭古道桶獨獻台灣

紅海危機 帶動俄羅斯鐵路貨運量激增

俄國鐵路貨運需求大增

阿里山花季登場 眾所矚目「櫻王」已近盛開

相關新聞

影／84歲日本灣生3度返台尋根終於圓夢 嘗一口糖流下甜蜜眼淚

84歲的日本灣生老婦「宣子」一生宿願想回台尋根，兩度來台均落空，今天由兒子陪同3度來台，剛好遇上留日的台糖虎尾廠長蘇建元...

拆派出所圍牆設通學步道？議員憂心員警安全 翁章梁：尚在討論

嘉義縣太保市南新派出所位於複雜的六叉路口又緊鄰南新國小，為維護學童上下學及民眾行車安全，縣府有意打掉南新派出所圍牆因應施...

獨立山步道、吊橋完成整修 即日起全線開放通行

林業及自然保育署嘉義分署去年12月1日起封閉獨立山步道1號吊橋左線，辦理吊橋整修，如今已完成改善作業，今天全線開放通行。...

影／「粉紅超跑」小神轎幸運得主抽出 白沙屯媽香燈腳快對獎

白沙屯媽祖進香團本月23日將抵達雲林縣北港朝天宮，估計今年報名的香燈腳已突破17萬人，雲林至善協會今天把各項進香小物送到...

影／台南去年登革熱2萬多確診病例 市府今誓師提早啟動防治

2023年台南登革熱疫情共有2萬1529確診病例，直到今年3月6日因連續31天沒新的確症病例，南市登革熱防治中心才宣布解...

台灣燈會今起撤場作業仍有遊客逗留拍照 台南市府籲勿再進入燈區 　

台灣燈會昨晚落幕，台南市府統計燈會期間共吸引超過1500萬人造訪，隨著燈會落幕，高鐵燈區陸續有大型車輛及機具進駐，但還是...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。