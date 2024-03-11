快訊

獨／侯友宜左右手重出江湖 謝政達新職曝光：將全力以赴

奧斯卡／男星全裸出場？幕後花絮曝光 一片C字安全褲勇猛上陣

嘉義瑞里花季 「浪漫紫藤星球」裝置藝術啓動

中央社／ 嘉義縣11日電

搭配嘉縣梅山鄉瑞里村3月紫藤花開，並迎接3月14日白色情人節，縣府在瑞里源興宮前廣場設置巨型裝置藝術「浪漫紫藤星球」，今晚點燈亮相，供遊客打卡留下美好回憶。

嘉義縣文化觀光局今天發布新聞稿表示，今晚由瑞里國小學生裝扮成紫藤仙子熱鬧開場，與縣長翁章梁一同點亮近3公尺高的「浪漫紫藤星球」，為整座瑞里山城點起紫色浪漫。

翁章梁表示，紫藤花季讓人感受到濃濃的戀愛氛圍，「浪漫紫藤星球」無論是白天或夜晚各有不同的浪漫景致，白天與背後的山嵐紫藤花景相互呼應，夜晚星球亮起後，更加夢幻浪漫。

翁章梁說，來瑞里隨手一拍即可留下美好鏡頭，歡迎民眾在浪漫的紫藤花季，尤其是白色情人節時，與另一半上山，留下甜蜜回憶。

文觀局說，配合紫藤花季「浪漫紫藤星球」展出時間至3月底，今年紫藤花應可綻放至4月中旬。

另外，3月17日上午10時在瑞里紫藤公園將舉辦「紫色野餐派對」活動，快跟家人、好友們一起穿著紫色服飾，規劃來趟2天1夜的紫色輕旅行。

因花況易受天氣影響，文觀局建議遊客出發賞花前，加入官方社群帳號「慢遊嘉義Line@」就可獲得最新的花況資訊、賞花路線、餐飲及住宿等相關資訊。更多旅遊資訊可至慢遊嘉義粉絲專頁或Instagram查詢。

瑞里 白色情人節 紫藤花

延伸閱讀

黃敏惠、翁章梁各自帶隊前進東京國際食品展 開箱代言行銷自家好禮

認養品種貓中籤率僅萬分之7.6 翁章梁直播抽15名天選貓奴

嘉義瑞里紫藤花季3月登場 麝香木紫色花海浪漫來襲

翁章梁將參加日本食品展 喊話今年鳳梨外銷量成長2成

相關新聞

影／84歲日本灣生3度返台尋根終於圓夢 嘗一口糖流下甜蜜眼淚

84歲的日本灣生老婦「宣子」一生宿願想回台尋根，兩度來台均落空，今天由兒子陪同3度來台，剛好遇上留日的台糖虎尾廠長蘇建元...

影／「粉紅超跑」小神轎幸運得主抽出 白沙屯媽香燈腳快對獎

白沙屯媽祖進香團本月23日將抵達雲林縣北港朝天宮，估計今年報名的香燈腳已突破17萬人，雲林至善協會今天把各項進香小物送到...

影／台南去年登革熱2萬多確診病例 市府今誓師提早啟動防治

2023年台南登革熱疫情共有2萬1529確診病例，直到今年3月6日因連續31天沒新的確症病例，南市登革熱防治中心才宣布解...

台灣燈會今起撤場作業仍有遊客逗留拍照 台南市府籲勿再進入燈區 　

台灣燈會昨晚落幕，台南市府統計燈會期間共吸引超過1500萬人造訪，隨著燈會落幕，高鐵燈區陸續有大型車輛及機具進駐，但還是...

台積電還沒來！嘉縣議員批地皮已炒翻天 翁章梁：不容許炒房

台積電是否落腳嘉義縣還不能確定，但是附近的地皮已炒翻天，每坪35萬元；議員批評，這樣的高房價會讓青年返鄉怯步，買了也可能...

嘉市綠色低碳賞花 九重葛綻放花瀑 桃花心木換春裝

繼黃花風鈴木盛開之後，嘉義市區街角、公園，各色九重葛也迎來花期；有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路，兩旁參天的桃花心木陸續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。