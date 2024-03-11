影／84歲日本灣生3度返台尋根終於圓夢 嘗一口糖流下甜蜜眼淚

84歲的日本灣生老婦「宣子」一生宿願想回台尋根，兩度來台均落空，今天由兒子陪同3度來台，剛好遇上留日的台糖虎尾廠長蘇建元精通日語，循著兒時製糖飄香味，帶領到虎尾老街，終於找到80年前的老家，阿嬤嘗了一口二砂糖當場掉下「甜密眼淚」，感謝大家協助她圓夢，她說，4歲時媽媽帶了2斤砂糖回日本，分享給遣返的人吃，每個人吃了也同樣掉下思鄉淚。

1941年在台灣出生的「宣子」今天找到80年前位於虎尾鎮林森路的老家時，撫觸屋前老柱子上褪色的噴字「藥品、器材」，五銘感動，深深鞠躬感謝讓她重見兒時老家，在旁的虎尾糖廠管理處長兼廠長蘇建元等人也喜從中來「終於找到了！」，大家為灣生阿嬤一了心願感到欣悅。

「宣子」奶奶取出父母親泛黃的結婚照，透過蘇建元翻譯細說過往，她說，父親高橋也是在嘉義出生的灣生，就讀台北帝大（台大前身）醫學生，畢業奉派高雄擔任陸軍醫官，外祖父則在虎尾開了一家藥行兼賣儀器，直到她4歲日本戰敗舉家遷回日本，當時外公的店留給台灣人，母親沒帶多少行囊，卻不忘帶了兩斤砂糖回日本，和一樣遷回日本的灣生分享，一解思鄉愁。

宣子奶奶說，戰爭結束家裡窮，父親過逝母親改嫁，她本身讀藥學，回日本開了一家藥局，做起外公的本業，1992年她曾和就讀嘉義女中畢業的母親「郁子」回台尋根沒成，去年她結束藥局生意再度和兒子來台，分別到高雄、嘉義、虎尾尋找她曾住過的地方，也沒能如願。

灣生阿嬤心願難了，兒子「幸生」也為母親感到難過，決心3度尋根，只知母親老家位在虎尾糖廠附近，媽媽常常想念兒時糖的味道「只要聞到糖香就可找到家！」，於是透過台糖客服中心尋求虎尾糖廠協助。

母子今天到虎尾糖廠，幸運遇上留日精通日語的廠長蘇建元，憑著老奶奶模糊的記憶，在虎尾地圖以糖廠為中心，再以製糖飄香的方圓尋找，一路從虎尾寺找到古蹟四館附近，「對這裡有印象」宣子奶奶站在虎尾役郡所前，似已嗅聞到家的味道。