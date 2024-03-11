虎尾糖廠助灣生二代尋根 83歲宣子品嘗記憶中的甜

灣生二代宣子曾來台2次尋根未果，今天在台糖公司虎尾廠協助下，順利找到老家，83歲的宣子吃到記憶中的本土二砂糖，她感動地說：「就是這味道，好甜！」

宣子50多年前與母親隨旅遊團來台觀光，當時未到虎尾，失望而歸，去年11月跟著兒子再度踏上尋根之路，卻因為語言等問題尋根失敗，今天在兒子陪同下到虎尾糖廠，由廠長蘇建元協助尋根任務。

宣子表示，父親高橋岩雄、母親郁子是第一代灣生，父親在嘉義出生，畢業於台北帝國大學（台灣大學前身）醫學系，而母親出生於雲林縣虎尾鎮，嘉義女中畢業，由於父親擔任醫官，她1、2歲時住高雄西子灣，2歲後搬到虎尾，隨著二戰結束，4歲時隨著家人回到日本。

宣子說，印象中外祖父家在虎尾郡役所（現雲林布袋戲館）斜對面，經營藥局及儀器行，記憶中老家前面的街道很小條、很熱鬧，某次舞獅隊伍經過住家前，她被舞獅嚇到，躲進房間不敢出來，昨天晚間在虎尾街上看到廟會陣頭時，兒時的回憶頓時湧上心頭。

讓宣子印象最深刻的是，虎尾糖廠製糖期，空氣中飄散著蔗糖味，此外全家離台時，外祖母背了2公斤的二砂糖回日本，成為當時大家遇到挫折或想念台灣生活時最大慰藉。蘇建元拿出二砂糖讓宣子母子品嘗，宣子感動流淚，直說就是這一味，「好甜！」

虎尾糖廠人員開車載著宣子母子到雲林布袋戲館，宣子憑藉著記憶找到老家，頻頻向糖廠人員致謝，讓她在有生之年圓夢。