嘉市綠色低碳賞花 九重葛綻放花瀑 桃花心木換春裝

繼黃花風鈴木盛開之後，嘉義市區街角、公園，各色九重葛也迎來花期；有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路，兩旁參天的桃花心木陸續由綠轉為紅褐色，隨風飄落的樹葉將地面鋪成一片紅褐地毯，充滿詩意。市府觀光新聞處建議民眾可善用嘉義市綠色低碳公共運輸服務，乘坐便利好行的電動公車、YouBike漫遊小城。

觀光新聞處長張婉芬表示，座落於北回歸線上嘉義市一年四季氣候怡人，時時有美景。2月中旬起，粉紅風鈴木高掛樹梢，為嘉義市特色花期揭開序幕；隨著近日軍輝橋邊黃花風鈴木花期來到尾聲，市區也迎來各色九重葛的花季，粉紅粉紫、艷紅亮橘，還有清新的白色九重葛，紛紛盛開在街角巷弄中，有的攀上樹梢大展艷紅，有的則垂墜如瀑布，讓人忍不住拿起相機手機美拍。

觀光新聞處表示，民生公園、道將圳、溫州一街現在都可見九重葛盛開的身影，檜意森活村中的九重葛也正攀上樹梢，大展艷紅，與園區內的日式宿舍老屋相互映襯，別有風情；隱藏在小雅路與市10鄉道交叉口處的綿延九重葛花叢是只有在地人才知道的秘境。拍完美照後，還可順道造訪鄰近的蘭潭後山步道，享受湖光山色、蟲鳴鳥叫的森林浴；或來到觀潭視野通透明亮、坐擁無敵水景的姊妹亭，感受與眾不同的花季遊程。

世賢路兩側的桃花心木進入落葉季，從高空鳥瞰，一整排桃花心木可見翠綠、金黃、紅褐等繽紛色調；隨風翻飛的落葉鋪滿一地，綿延的美景呈現秋日浪漫的氛圍，置身其中可1秒變身偶像劇的主角，是散步休憩、美拍打卡的最佳景點。