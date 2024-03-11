快訊

診所掛號費2500元！全台收費最貴 名醫自認「雞歪」親揭原因

豪宅門檻降低！台北這些社區躺著中槍 屋主恐多繳4倍稅金

1歲嬰指甲被拔光虐死！保母2姊妹遭羈押 同住家人竟喊不知情

嘉市綠色低碳賞花 九重葛綻放花瀑 桃花心木換春裝

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市蘭潭九重葛秘境花牆正盛開。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭九重葛秘境花牆正盛開。圖／嘉義市政府提供

繼黃花風鈴木盛開之後，嘉義市區街角、公園，各色九重葛也迎來花期；有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路，兩旁參天的桃花心木陸續由綠轉為紅褐色，隨風飄落的樹葉將地面鋪成一片紅褐地毯，充滿詩意。市府觀光新聞處建議民眾可善用嘉義市綠色低碳公共運輸服務，乘坐便利好行的電動公車、YouBike漫遊小城。

觀光新聞處長張婉芬表示，座落於北回歸線上嘉義市一年四季氣候怡人，時時有美景。2月中旬起，粉紅風鈴木高掛樹梢，為嘉義市特色花期揭開序幕；隨著近日軍輝橋邊黃花風鈴木花期來到尾聲，市區也迎來各色九重葛的花季，粉紅粉紫、艷紅亮橘，還有清新的白色九重葛，紛紛盛開在街角巷弄中，有的攀上樹梢大展艷紅，有的則垂墜如瀑布，讓人忍不住拿起相機手機美拍。

觀光新聞處表示，民生公園、道將圳、溫州一街現在都可見九重葛盛開的身影，檜意森活村中的九重葛也正攀上樹梢，大展艷紅，與園區內的日式宿舍老屋相互映襯，別有風情；隱藏在小雅路與市10鄉道交叉口處的綿延九重葛花叢是只有在地人才知道的秘境。拍完美照後，還可順道造訪鄰近的蘭潭後山步道，享受湖光山色、蟲鳴鳥叫的森林浴；或來到觀潭視野通透明亮、坐擁無敵水景的姊妹亭，感受與眾不同的花季遊程。

世賢路兩側的桃花心木進入落葉季，從高空鳥瞰，一整排桃花心木可見翠綠、金黃、紅褐等繽紛色調；隨風翻飛的落葉鋪滿一地，綿延的美景呈現秋日浪漫的氛圍，置身其中可1秒變身偶像劇的主角，是散步休憩、美拍打卡的最佳景點。

民眾騎乘借還便利、里里有站點的Youbike2.0，沿著平坦好騎的世賢路自行車專用道，細細品味沿途景致，並搭配市府創新推出的「嘉市潮選店 100+Select」旅遊寶典，在賞花之餘，走訪好吃、好買又好逛的潮店。

嘉義市世賢路桃花心木換上繽紛春裝。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路桃花心木換上繽紛春裝。圖／嘉義市政府提供
嘉義市道將圳九重葛盛放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市道將圳九重葛盛放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市桃花心木正值落葉季，宛如偶像劇場景。圖／嘉義市政府提供
嘉義市桃花心木正值落葉季，宛如偶像劇場景。圖／嘉義市政府提供
檜意森活村九重葛盛放與日式建築映襯成趣。圖／嘉義市政府提供
檜意森活村九重葛盛放與日式建築映襯成趣。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭姊妹亭坐擁無敵水景。圖／嘉義市政府提供
嘉義市蘭潭姊妹亭坐擁無敵水景。圖／嘉義市政府提供
嘉義市桃花心木正值落葉季，宛如偶像劇場景。圖／嘉義市政府提供
嘉義市桃花心木正值落葉季，宛如偶像劇場景。圖／嘉義市政府提供
嘉義市區九重葛盛放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市區九重葛盛放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市檜意森活村九重葛盛放。圖／嘉義市政府提供
嘉義市檜意森活村九重葛盛放。圖／嘉義市政府提供

嘉義 老屋 風鈴木

延伸閱讀

建設嘉市綠能永續園區 黃敏惠率團取經日本焚化廠建新拆舊經驗

台泥以213億元完成擴大土葡投資交割程序 3月併入財報

嘉義黃花風鈴木黃色風暴來了嗎？專家：春雨不足花期剩一周

嘉市棒球場優化內野紅土改採草皮惹議 市立體育場：保護選手

相關新聞

公車少、就醫專車常拋錨 她捐車回饋雲林莿桐故鄉長輩方便就醫

雲林縣莿桐鄉位於非山非市地區，大眾運輸不普及，鄉公所17年前開辦老人就醫服務專車，一年服務逾5千人次，但專車老舊，屢次半...

嘉市綠色低碳賞花 九重葛綻放花瀑 桃花心木換春裝

繼黃花風鈴木盛開之後，嘉義市區街角、公園，各色九重葛也迎來花期；有「嘉義市最美路段」之稱的世賢路，兩旁參天的桃花心木陸續...

隔20年返職場 她為慢飛天使募經費更考取街頭藝人執照

48歲的蔡惠名離開職場逾20年，透過勞動部推介到台南市慈光心智關懷協會擔任多元就業計畫人員，為協會慢飛天使製作的串珠、提...

分享添丁之喜 台南歸仁六甲特有「擔龜」習俗更顯珍貴

今天農曆2月2日是土地公生日，台南歸仁區六甲里共祀一尊福德正神的信眾們，每年都在此刻合辦祝壽祭典，更依循日治時期流傳的「...

從「伯公」信仰認識客家文化 台南要遊客把「滿福」帶回家

今天是土地公聖誕，台南客委會舉辦「伯公文化小旅行」，帶領民眾走訪白河客底聚落，欣賞季節限定美景林初埤木棉花以及製作客家紅...

「不會再延」 台南北門王爺港橋拚6月完工

台61線西濱公路的台南北門王爺港橋橫跨急水溪，全長約260公尺，公路局斥資4.88億元改善，原預定去年10月完工，迄今仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。