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從「伯公」信仰認識客家文化 台南要遊客把「滿福」帶回家

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市政府客委會昨舉辦2024伯公文化小旅行，除了帶領民眾走訪白河客底聚落，欣賞季節限定美景林初埤木棉花，並製作客家紅粄。圖／台南客委會提供
台南市政府客委會昨舉辦2024伯公文化小旅行，除了帶領民眾走訪白河客底聚落，欣賞季節限定美景林初埤木棉花，並製作客家紅粄。圖／台南客委會提供

今天是土地公聖誕，台南客委會舉辦「伯公文化小旅行」，帶領民眾走訪白河客底聚落，欣賞季節限定美景林初埤木棉花以及製作客家紅粄；並用傳統祭典儀式幫「伯公」慶生，還品嘗最道地的客家料理，把滿滿的「福」帶回家。讓民眾從伯公信仰，認識台南最接地氣的客家文化

台南客委會指出，台南是客家先民在大航海時代過黑水溝登陸後踏入台灣的門戶之一，在白河、楠西、東山都有早期客家移居的歷史痕跡。而白河區的庄內里舊地名為客庄內，庄名由來源自最早的開墾者為張姓客家族人，後因故分為兩派，各以「張鑑公」及「張婆太」為始祖，祭祀方式及宗祠建築形式上仍保有客家傳統習俗。

這次在白河推出伯公文化小旅行，除了規畫走讀張鑑公祠及張婆太祠、李家菸樓及草店大埔宋屋等客底聚落，在白河客庄內最早創建的土地公廟「福呂府」用客家傳統祭典儀式幫伯公慶生，食伯公福更是邀請來自美濃著名的總鋪師劉春樹掌廚，推出「筍乾滷豬腳」、「客家冬瓜高麗菜封」、「客家小炒」、「蘿蔔肉丸湯」、「樹子炒野蓮」、「薑絲炒大腸」等客家傳統佳餚，打造客家文化的五感饗宴。

在祭拜伯公的傳統禮俗中，客家婦女會在自家庭院摘花，擺盤成小巧豐圓的盤花，以及親手製作甜米糕等客家特色供品祭拜。祭祀當天會將供品分送鄉親，代表歡迎及感謝之意，此舉稱為「打粄」。另外，現場邀請在地客家藝文團體「府城真樂軒客家八音樂團」演奏的八音，是以鑼鼓樂加上嗩吶等吹奏樂器，為客家傳統祭典或節慶不可或缺的元素。

台南客委會主委古秀妃說，文化的傳承不只透過語言，今年首次以伯公信仰為主題，走訪白河客底聚落，探索台南客家文化。接下來，將結合客家歷史文化、特色農產及手作體驗，推出不同系列主題的深度小旅行，請持續關注客委會官網及臉書粉絲專頁。

台南 客家文化 白河

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