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阿里山花季 櫻、蘭、杜鵑接力開
阿里山國家森林遊樂區的櫻花品系多達31種、近3000株，花季昨天登場，林業及自然保育署嘉義分署長張岱說，有請樹醫生對園區檢查及治療櫻花樹，今年「櫻王」花況好；另，縣定古蹟阿里山貴賓館去年完成整修工程，正規畫標租作業，未來讓遊客能做相關體驗。
嘉義分署表示，今年氣候偏暖，花期較往年提前7到10天，阿里山工作站前眾所矚目的「櫻王」染井吉野櫻已近盛開，阿里山派出所後方、祝山觀日平台的吉野櫻也進入最佳賞花時機，之後還有白木蘭、紫玉蘭、台灣一葉蘭、多花紫藤、玉山杜鵑等多樣花卉接力開花至4月底。
張岱等人在沼平公園為阿里山花季開鑼，還有众擊坊以氣勢磅礡的鼓樂演出，張岱說，阿里山的櫻花有的樹齡達百年，有些先前罹患簇葉病，4年前請樹木醫生詹鳳春檢查、防治，櫻王恢復早年最佳花況約7到8成。
分署表示，今年以阿里山限定熱血季為主軸，推出「春，櫻與音的對話」、「夏，星空電影院」、「秋，黑森林派對」、「冬，森林咖啡沙龍」4場旅遊限定活動，希望透過阿里山四季系列主題，翻轉大眾對阿里山的想像。
張岱也說，縣定古蹟阿里山貴賓館正規畫要委外經營，可辦相關體驗或活動。
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