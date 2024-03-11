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嘉義市西市場進化 設數位基地

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
嘉義市政府推動西市場綜合大樓更新，建置數位翻轉基地，市長黃敏惠（左三）體驗影音設備。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府推動西市場綜合大樓更新，建置數位翻轉基地，市長黃敏惠（左三）體驗影音設備。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府改造西市場綜合大樓，更新立面、指示系統，新設數位翻轉基地，廁所與電梯也計畫於今年完成改造，市長黃敏惠說，期待帶動場域再次發展，重現西市「好額人市（台語，指有錢人）」盛景。有攤商認為，一些攤位有出租但無營業，要更聚集人氣，可能需重新規畫攤位；市府表示，會派員了解。

黃敏惠說，西市場綜合大樓改造工程立基於十大旗艦計畫中「舊城創新生」的脈絡，以數位、熱鬧、年輕化做為改造重點，2樓打造的「Xi Project」數位青創基地，規畫有Podcast錄音空間、攝影棚等，注入青創新血。

西市場有141攤位，已出租127攤，攤商對改造都樂見其成，但有攤商指出，希望將相似類型攤位聚集，例如賣小吃的聚在一起，且不少攤位被當作倉庫使用，使得人氣難以聚集，建議重做整體規畫。西市場自治會長王榮三則說，盼市府招租時，審核能加快腳步。

議員鄭光宏說，市府做空間活化、設備更新、設計元素的改變、導入錄音錄影設備等，無非希望協助西市場脫胎換骨，在軟體方面還是需要攤商們有共識，才有可能變更攤位，例如將公共空間、倉儲空間規畫出，將剩下的空間區分業類經營。

市府表示，目前西市場出租率達9成以上，在硬體設施、設備改善外，也希望攤商多加利用翻轉基地，對於有些攤商租用的攤位使用率不高，會派員了解、持續追蹤。

核能 青創 黃敏惠

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