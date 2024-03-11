台南龍崎牛埔地質公園 啟動規畫

台南市府廢止龍崎區牛埔垃圾場掩埋場開發案，劃為地質公園及自然保留區已3年多，遲未開放及營運，環團批評牛步化，台南社大指出至今現場仍無任何導覽、解說資訊，率先租攤位設資訊站；市府指出，近540萬元規畫經費的墊付案獲通過，將盡速招標。議員呼籲，公園要能為地方產業、觀光帶來效益。

台南市長黃偉哲上任後所批的第1份公文是停止歐欣掩埋場開發案，而隨著原退輔會龍崎工廠281公頃土地被劃定為地質公園及自然保留區，卻遲未開放園區供民眾參觀，為了加速腳步，市府及多名立委、市議員協助爭取經費，農業部同意補助430萬元，由市府負擔配合款107萬元，分兩年執行，市議會臨時會日前審議通過此墊付案，成為一大進展。

台南社大最近已向龍崎農會租用牛埔泥岩水土保持教學園區外面攤位，將設置資訊站。研究員晁瑞光說，地質公園劃定多年，但到了牛埔現場卻沒有任何地質公園的招牌字樣，於是社大先做、預計4月1日開張，介紹當地以及附近景點、友善農作物，也將和南關社大合作融入課程。

市議員郭鴻儀說，樂見農業部補助規畫經費，但不希望未來不是為了「交代」而做，是為了與地方、生態永續共榮而做，未來因地質公園營運，讓地方產業與觀光帶來發展。

農業局解釋，地質公園規畫將包含建物、水土保持、生態檢核、鑑界乃至地質鑽探等，因過去此處是彈藥工廠，帶有神祕性，經充分規畫，才能了解情況，例如廠房是否具文資價值以及是否堪用、要補強等，才能做細部設計。

農業局指出，會盡速招標，請專業單位提出初步規畫，審核通過就可執行，預計展開規畫150天後做期中報告；規畫完成後爭取執行經費，有立委建議提報競爭前瞻計畫，會往此方向努力。