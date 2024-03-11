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台灣燈會昨天閉幕 明年桃園見

聯合報／ 記者鄭惠仁李文德／台南報導

2024台灣燈會昨最後1天，不少民眾把握時間賞燈，高鐵、安平兩個燈區滿滿人潮，市府初估燈會吸引逾1500萬人次，帶來350億元經濟效益。晚間近10時，市長黃偉哲、桃園副市長蘇俊賓啟動「龍來台灣」主燈最後1次展演後，在眾人的驚嘆聲中熄燈，燈會落幕，明年桃園接手主辦。

台灣燈會展期最後1天，市府在高鐵、安平燈區安排壓軸表演，除了安平燈區的無人機展演推出第4部曲，集結前3部曲的精華濃縮版；高鐵燈區主舞台下午5時起精采演出不斷，包含主燈秀、朱宗慶打擊樂團、紙風車劇團、爵代舞蹈劇場、明華園星字戲劇團等演出。

不少民眾把握最後1天展期賞燈，高鐵燈區下午3點起人潮湧現，傍晚5時半台鐵沙崙站月台擠滿前來賞燈人潮，長長人龍從月台一路排到剪票口，有遊客拍下留念，主燈舞台區及各燈區都擠滿人潮。

晚間9時半，台南市長黃偉哲主持閉幕，明年台灣燈會由桃園市主辦，黃偉哲將主辦權交接給桃園副市長蘇俊賓，並由交通部次長林國顯見證，10時許3人一同啟動主燈最後1次展演，「龍來台灣」在眾人的驚嘆聲中熄燈，今年台灣燈會落幕。

黃偉哲說，每盞燈的背後都是無數人默默付出的辛勞與汗水，可以說是發揮台南過去10餘年來舉辦地方燈會所累積的藝術文化量能，「淬鍊出台南跨世代的藝術創造能量」。

有遊客說，燈會腹地大，花燈琳瑯滿目，讓人拍照拍得過癮，美中不足的是交通問題，停車場周邊堵塞，感覺可再加強。

市議員郭鴻儀說，高鐵特定區有會展中心、鄰近三井outlet，又有雙鐵車站，辦燈會難免因人車潮影響交通，且遊客習慣開車，未善用接駁車，台南400還有多項大型活動要辦，應落實接駁規畫，以免影響市區交通。

台灣燈會 明華園 朱宗慶 林國顯 紙風車 蘇俊賓 高鐵 黃偉哲

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