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《 Pokémon GO》吸人潮！台南如辦嘉年華 白天抓寶、晚上賞燈

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供

以台南全境為舞台的「Pokémon GO City Safari：台南」今、明引爆人潮，加上台灣燈會、台灣國際蘭展、世界蘭展將於明天閉幕，民眾擔憂「再不來就看不到了！」，今天整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客。

台南市長黃偉哲呼籲民眾多使用大眾運輸工具，把握最後一天「白天賞蘭、抓寶、晚上賞燈」的機會。

市府表示，本次與Niantic合作，規畫30條官方路線提供玩家抓寶，有別與以往在單一地點的活動，本次活動橫跨整個台南全境，從安平、中西區、到鹽水、七股，總計有30條路線，玩家們可以走遍台南各大景點，不會太擁擠，以悠閒的步調欣賞台南美好風光。

「Pokémon GO City Safari:台南」活動開始後，不少玩家在紛紛貼出自己的戰利品，包含各種爆炸頭水牛、坐騎小羊，在路上也可以看到許多玩家戴著寶可夢帽、身穿有著寶可夢元素的服裝，彷彿是寶可夢粉絲大遊行活動。

台灣燈會、國際蘭展、世界蘭展明天即將閉幕，不少民眾表達依依不捨之情，紛紛在社群上分享各種燈會美照，吸引更多人朝聖，也不乏二刷、三刷的燈會粉絲。

近來爆紅的是藝術家林俊廷的作品「眾神之門」，一開始民眾不知道怎麼觀看，後來透過社群媒體分享，影片爆紅，「眾神之門」觀看app下載率竟破萬。

市府表示，不只是寶可夢粉絲湧進臺南，由於社群媒體興盛，透過網友在社群傳播燈會、蘭展美照，「白天賞蘭、抓寶、晚間賞燈」已讓整個台南宛如嘉年華會，擠滿國內、外旅客。

交通部分，市府表示，今天雖人潮擠爆台南，因事先沙盤推演，推廣多多搭乘台鐵、高鐵等大眾運輸工具，鼓勵民眾多採用周邊停車場，雖周末人潮擠爆，交通仍屬暢通。

抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供
抓寶人潮湧入台南。圖／台南市政府提供

台灣燈會 寶可夢 社群媒體

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