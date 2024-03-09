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嘉市歷史建築文化路郵局前2棵小葉欖仁 疑強風吹倒壓損2輛車

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供

嘉義歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，10餘年來棲息數百隻白鶺鴒，成為觀光夜市文化路特殊生態景觀，郵局拉皮外牆等工程完工，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。

議員陳家平獲報到場協助善後，他說，下午1點多2棵小葉欖仁樹連根倒伏，樹幹壓損路旁2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷，另棵樹也搖搖欲墜，郵局會同環保局處理，他要求郵局妥善處理，賠償車主及店家損失。

嘉義郵局說，文化路郵局前小葉欖仁樹疑強風吹倒，壓損2輛車及店家招牌，會同環保局及警方處理，會依保險理賠受損車主，所幸圍籬還未拆除阻擋，未傷到行人。

文化路觀光夜市的歷史建築文化路郵局，嘉義郵局與承租商解約，2021年發包整修拉皮外牆等工程，原訂去年完工，延宕至今，遭立委王美惠質詢批交通部行政怠惰，目前郵局拉皮整修完工，消除綠色磁磚牆面外觀，恢復原復古風的土黃色牆面，圍籬還未拆除，郵局計畫活化營運商店及郵政文物展區。

文化路郵局源自清朝，日治時期1927年成立，1939年重建為「嘉義郵便局」，2004年文化局登錄為「歷史建築」，郵局建物從蘭井街到光彩街間，占據大片文化路黃金地段，被列為歷史建築後，辦公廳舍移至光彩街巷內，因外牆整修周邊架起圍籬、鷹架、帆布，看起來有如廢墟，整修工程近2年，郵局說，文化路郵局歷史建築，施工要經市府文化局審查委員會同意，因疫情、天候等因素延宕。

嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供
嘉義市歷史建築文化路郵局前3棵高大的小葉欖仁樹，下午1點多疑強風吹倒2棵小葉欖仁樹，壓損2輛轎車及店家招牌，幸無人受傷。圖／陳家平提供

嘉義 歷史建築 郵局

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