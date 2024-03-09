台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢學子 培育英才讓善循環

嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成立社會企業「小太陽」，培育英才，上午在嘉市小原餐廳再度回鍋接任嘉縣北回急難救助協會理事長，他宣布，顧及受助逾200名學子感受尊嚴，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，以成立的社會企業培育英才，讓善循環。

北回急難救助協會舉辦新春「同樂暨感恩餐會」，中午席開百桌，宴請近300名小朋友及家屬，社會各界愛心人士共近千人出席，觀賞小朋友精采表演，現任理事長盧立志將棒子移交新任理事長林銘賢，表揚績優志工，舉行捐贈嘉愛啟智發展中心、敏道家園、水上國中儀式。

林銘賢自幼生長在水上鄉，16歲離鄉背井打拚，30歲到大陸奮鬥，事業有成不忘回饋社會，熱心公益，曾任北回急難救助協會第3、4屆理事長，第6屆受到會員及理監事支持愛，再度回鍋接任理事長，抱持「歡喜做甘願受」精神承擔，從事公益活動。

2017年林銘賢推動培英專案希望工程，對需要協助學童家庭，每月定期提供3000至5000元教育補助金，目前協助逾200名學生，安排認助人陪伴、關懷、引導，在孩子成長路上關愛鼓勵。

林銘賢說，培英專案持續推動，透過社會企業「小太陽」，培育人才，顧及受助學子感受尊嚴，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，他下周起訪視學生，培育有領導潛力英才，未來事業有成，回饋照顧學弟妹，讓讓善循環。

嘉義市2020年至今，開了3家小太陽關係企業餐廳，從簡餐、燒冷冰到雞肉飯、披薩，種類多元，共通點是80％利潤捐做公益，特殊經營理念來自林銘賢、陳振東等人，林銘賢認為，與其要人捐錢，不如自己想辦法賺錢，這樣的公益付出才走得長、走得久。