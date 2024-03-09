快訊

作家小彤黃疸住院變罹癌！證實長2.3公分惡性腫瘤

黑煙竄天際…雲林台78線火燒車！父母兩孩共4人燒燙傷送醫

台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢學子 培育英才讓善循環

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子成立社會企業，培育英才，上午在嘉市小原餐廳再度回鍋接任嘉縣北回急難救助協會理事長。記者魯永明／攝影
嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子成立社會企業，培育英才，上午在嘉市小原餐廳再度回鍋接任嘉縣北回急難救助協會理事長。記者魯永明／攝影

嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成立社會企業「小太陽」，培育英才，上午在嘉市小原餐廳再度回鍋接任嘉縣北回急難救助協會理事長，他宣布，顧及受助逾200名學子感受尊嚴，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，以成立的社會企業培育英才，讓善循環。

北回急難救助協會舉辦新春「同樂暨感恩餐會」，中午席開百桌，宴請近300名小朋友及家屬，社會各界愛心人士共近千人出席，觀賞小朋友精采表演，現任理事長盧立志將棒子移交新任理事長林銘賢，表揚績優志工，舉行捐贈嘉愛啟智發展中心、敏道家園、水上國中儀式。

林銘賢自幼生長在水上鄉，16歲離鄉背井打拚，30歲到大陸奮鬥，事業有成不忘回饋社會，熱心公益，曾任北回急難救助協會第3、4屆理事長，第6屆受到會員及理監事支持愛，再度回鍋接任理事長，抱持「歡喜做甘願受」精神承擔，從事公益活動

2017年林銘賢推動培英專案希望工程，對需要協助學童家庭，每月定期提供3000至5000元教育補助金，目前協助逾200名學生，安排認助人陪伴、關懷、引導，在孩子成長路上關愛鼓勵。

林銘賢說，培英專案持續推動，透過社會企業「小太陽」，培育人才，顧及受助學子感受尊嚴，協會名稱將改為「北回培英文教協會」，他下周起訪視學生，培育有領導潛力英才，未來事業有成，回饋照顧學弟妹，讓讓善循環。

嘉義市2020年至今，開了3家小太陽關係企業餐廳，從簡餐、燒冷冰到雞肉飯、披薩，種類多元，共通點是80％利潤捐做公益，特殊經營理念來自林銘賢、陳振東等人，林銘賢認為，與其要人捐錢，不如自己想辦法賺錢，這樣的公益付出才走得長、走得久。

嘉縣北回急難救助協會理事長林銘賢（右）上台與小朋友跳熱門的「科目三」舞蹈。記者魯永明／攝影
嘉縣北回急難救助協會理事長林銘賢（右）上台與小朋友跳熱門的「科目三」舞蹈。記者魯永明／攝影

公益活動 嘉義 愛心 社會企業 餐廳

延伸閱讀

窮神去去走！3月9日「送窮日」這樣做…馬上發達抱緊財神爺

ASSET永續典範獎首屆「人文企業獎」 16單位獲獎

高雄市社福慈善總會助弱勢學子20年 近5千人次受惠

台中運將最怕神岡這條路 防貨車翻覆要拓為8米寬

相關新聞

有廟會！台灣燈會棕線接駁車明天取消停靠延平郡王祠站

2024台灣燈會在台南開展以來接駁車運量已突破25萬人次，班次密集，且行駛專用道不塞車，頗受好評。交通局提醒遊客，因應3...

影／台南「天坑」基地 勾起老一輩「滄海桑田」回憶

皇龍建設在台南市中西區五妃街興建大樓建案發生道路塌陷意外，吊車救援掉坑小貨車也翻覆陷落在基地坑洞中，該地目前是市中心蛋黃...

台灣燈會高齡83歲阿嬤志工遇外籍遊客 這1招嘛也通

2024台灣燈會明天閉幕，此次燈會為迎接來自各地的旅客，台南市政府結合大專院校及民間團體29個單位共同合作，約1500位...

鳳梨鮮果訂單破500公噸 南市東京國際食品展創佳績

為期4天的東京國際食品展昨天落幕，今年全台共有13個縣市組團參加，參展規模更勝上次，台南市長黃偉哲率多家台南農漁會、業者...

台商「拖把大王」林銘賢返嘉助弱勢學子 培育英才讓善循環

嘉義縣水上鄉出身的強靂集團董事長林銘賢，在大陸建廠經營清潔用品事業有成，被稱譽「拖把大王」，助弱勢學子以企業經營模式，成...

台南400推主題包裝點心 邀遊客逛古蹟、博物館拿優惠

台灣燈會將在明天落幕，但台南400系列活動不停歇，許多在地企業紛紛將產品換上台南400主題包裝，南市文化局推出「來園區拿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。