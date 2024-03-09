台首大退場公家單位最快7月進駐 過渡期民眾擅闖傷腦筋

台灣首府大學去年停辦，未來將由台南市政府接管，校方清算程序原訂今年完成，因故得延後到明年3、4月，而市府相關單位最快年中就要進駐，在過渡期校園全面禁止對外開放，但有民眾仍擅自進入運動，甚至破壞門鎖、還引發爭議事件，讓人力有限的警衛傷透腦筋，希望在市府進駐後能派員管理，訂立機制以免引發民怨。

台首大去年8月停辦，偌大校園人去樓空，校方請3班制警衛管制人車，考量到民眾需求，一開始仍開放自由進入，可走繞行校園的健康步道、田徑場，或在籃球場打球，卻發生民眾身體不適送醫，還反指管理不當，要求校方負起責任，最後索性不再開放，待移交完成再由後續進駐單位決定。

雖然校方在外圍區域拉起封鎖線，仍有民眾擅闖，並質問「不是已經是市府管理了嗎？」警衛說明還未移交，仍有民眾忿忿不平，在田徑場外側的門鎖之前也遭到破壞，警衛人員無奈表示，接下來7、8月市府單位進駐後，管理權應該交由市府負責。

台南市政府規畫要在台首大打造兼具市民運動中心、親子遊憩、社福社教、藝文典藏、辦公廳舍等功能的「大曾文願景園區」，包括教育局的樂齡示範中心、數位中心，以及社會局的身障者服務中心、社福中心、實物銀行，最快7月就會進駐，體育局也將修繕壘球場及設置木球場，做為明年全中運的比賽場地。