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百年嘉義樹木園出現食農教育新場域 果樹園主身分曝

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影

嘉義樹木園是台灣最古老3大植物園之一，歷史逾百年，農業部林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域，嘉義研究中心開放團體預約導覽解說。

嘉義研究中心說，退休的前主任潘家聲，65歲退休住在樹木園主管宿舍到90歲，去年收回宿舍整修，清理庭園，潘家聲退休後陸續栽種26種果樹，管理得宜，樹大結果，樹齡平均逾20歲以上，一年四季都有水果食用，這處果樹園地位在樹木園入口處右側，在民權路上，提供團體預約導覽。　

這處樹木園果樹園區栽種的果樹：美洲假櫻桃、太平洋溫桲、山刺番荔枝、嘉寶果、芒果、葡萄、香蕉、龍眼、梅子、桃子、印度棗、西印度櫻桃、人心果、金棗、金桔、檸檬、鳳梨、扁櫻桃、蘋婆、芭樂、酪梨、番荔枝、鍚蘭橄欖、羅望子、臘臅樹、柿子。

樹木園日治時代1907年設立，每年吸引超過百萬人次到訪，去年林業試驗所召開「百年樹木園新亮點」記者會宣布，林試所嘉義研究中心配合國家植物園方舟計畫，完成園區及日式建築整修與再利用，占地9.4公頃。

嘉義樹木園樹種多元豐富，成為國內學術研究及熱門休閒園區，是民眾有氧森呼吸好去處，嘉義研究中心以日式建築設計風格，整修3棟木造舊房舍完工，兼具管理、展示、服務中心多用途，去年元月起陸續定期舉辦林業樹木展覽及工作坊，受歡迎好評。

林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心配合國家植物園方舟計畫，去年完成園區及日式建築整修與再利用。記者魯永明／攝影
林試所嘉義研究中心配合國家植物園方舟計畫，去年完成園區及日式建築整修與再利用。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影
林業試驗所嘉義研究中心去年配合國家植物園方舟計畫，整修樹木園區及園內日式建築，其中一棟收回的退休前主任潘家聲木造宿舍，庭園栽種多達26種可食用的果樹，部分樹大結果，讓人大開眼界，是食農教育場域。記者魯永明／攝影

嘉義 宿舍 日式建築

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