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南部縣市長日本食品展拚行銷 青農憂農村老化缺工淪夕陽產業
南部多位縣市長率隊參加日本東京食品展，拚行銷為農民拓展通路；嘉義縣有青農日前在新港鄉，看到73歲老農婦獨自背著30公斤動力噴藥機，頂著強風在廣大青花菜農田噴藥，農村缺工老化、農企業不足，讓人對農業未來發展憂心。
這位青農說，73歲老農婦獨自背著30公斤動力噴藥機，頂著強風在廣大青花菜農田噴藥，說明台灣農村面對嚴重缺工、從業者高齡老化，執政當局對「產業結構調整」，依舊在討好選民補助思維中打轉，看到老農婦獨自噴藥情景，讓人憂心農業淪為夕陽產業。
反觀日本農業現況發展，根據媒體報導，日本今年農產品已經有4成，是由農企業規模化產出，不只滿足國內市場需求，也搭配著餐飲文化輸出，還瞄準海外市場形成攻擊型農業。
縣府說，縣長翁章梁重視農業，推動農業科技、智慧、規格化，讓從事農業的人門檻變低，透過大數據資料分析氣候、濕度，達到精準管理的目標，省人力、水資源、肥料農藥，讓土地永續利用。
另為返鄉從農青年民眾，舉辦「國本學堂」，邀學者上課，推動農漁資材獎勵補助，吸引年輕人返鄉務農，縣府2021年推出自有品牌「嘉義優鮮」管控品質，由縣府提供行銷廣告費用，協助在地業者拓展多元通路，外銷國際。
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