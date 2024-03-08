台南40間玄天上帝廟明天首度聯合法會 晚上明華園獻戲

今年逢「台南400」活動，全市40間玄天上帝廟首次共同舉辦聯合祈福超度法會，40頂神轎逾千名廟會成員今天上午一起遶境，下午4時在西拉雅廣場集結，明天舉辦祈福法會，超度因新冠肺炎病故火化的亡者。

民政局表示，玄天上帝從明朝起即為民間的重要信仰，並受明朝歷代皇帝所敬奉，鄭成功登台後，興建許多供奉玄天上帝的廟宇，慶祝台南400，將來台先民信仰中心的玄天上帝廟宇相結合，符合台南400歷史宗教傳承的歷史文化意義。

活動由台南市中西區北極殿（鷲嶺大上帝廟）、下營北極殿玄天上帝廟、大灣凌霄寶殿武龍宮3廟聯合號召全市40間主祀玄天上帝宮廟，舉辦慶祝台南400年北帝耀南瀛玄天上帝護國祈安大法會。

北極殿（大上帝廟）主委陳榮和、下營上帝廟主委姜金利及永康大灣凌霄寶殿天公廟武龍宮主委王大明表示，明晚7時請明華園歌仔戲表演蓬萊仙島漢鍾離，歡迎踴躍參加大法會共同祈福消災及觀賞明華園歌仔戲。