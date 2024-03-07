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七股潟湖淤積加速民代關切 南市府水利局回應了

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
七股潟湖淤積加速民代關切，南市府水利局，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，會持續與中央合作守護。記者謝進盛／攝影
七股潟湖淤積加速民代關切，南市府水利局，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，會持續與中央合作守護。記者謝進盛／攝影

台南市七股潟湖淤積加速而逐漸陸化，市議員陳昆和建議，改善癥結應在潟湖出海口處沙洲築堤及養灘，市府表示，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，已有效改善潟湖淤積陸化及沙洲侵蝕情形，會持續與中央合作守護七股潟湖。

陳昆和說，有承包商反映七股潟湖泥沙淤塞疏濬工程，施工時發現七股潟湖淤積的是汙泥而非沙，是2009年88風災造成的，解決方法應在潟湖出海口處沙洲築起高高厚厚的堤防及養灘。

他說，七股潟湖滿布蚵架、定置漁網，也肩負著沿岸區域排水防洪重任，七股潟湖嚴重淤積陸化現象已刻不容緩。疏濬湖底淤泥初估經費約20多億元，須中央結合地方一起整治。

水利局指出，市長黃偉哲上任後相當重視七股潟湖整治，民國108年特別動用市府第2預備金2300萬元辦理七股潟湖航道疏濬，暢通航道1020公尺，累計自108年至112年已投入1億3278萬元辦理七股潟湖疏濬及外海沙洲復育工作，疏濬淤積土方達40萬立方公尺，復育沙洲面積達24公頃，已有效改善潟湖淤積陸化及沙洲侵蝕。

水利局指出，今年除持續投入1200萬元，藉由抽沙養灘、竹樁及沙腸袋等NBS工法（以自然為本解方）辦理潟湖疏濬及沙洲復育工作外，另外投入300萬元辦理台南海岸沙洲、潟湖整體改善調適計畫研究案，將針對將軍溪口至曾文溪口沿岸離岸沙洲及內側潟湖長約21公里海岸段，調查分析地形水深變遷、海岸漂沙狀況及海岸侵蝕成因等，並透過數值模擬方式，據以提出改善防護工法及評估所需經費，再向中央爭取經費共同合作完成台南海岸防護工作。

七股潟湖淤積加速民代關切，南市府水利局表示，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，會持續與中央合作守護。記者謝進盛／攝影
七股潟湖淤積加速民代關切，南市府水利局表示，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，會持續與中央合作守護。記者謝進盛／攝影
七股潟湖淤積加速民代關切，南市府水利局表示，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，會持續與中央合作守護。記者謝進盛／攝影
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七股潟湖淤積加速民代關切，南市府水利局表示，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，會持續與中央合作守護。記者謝進盛／攝影

台南 水利局 潟湖 黃偉哲

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