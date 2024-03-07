七股潟湖淤積加速民代關切 南市府水利局回應了

台南市七股潟湖淤積加速而逐漸陸化，市議員陳昆和建議，改善癥結應在潟湖出海口處沙洲築堤及養灘，市府表示，4年多來已投入逾1億3000多萬元清淤疏濬航道，已有效改善潟湖淤積陸化及沙洲侵蝕情形，會持續與中央合作守護七股潟湖。

陳昆和說，有承包商反映七股潟湖泥沙淤塞疏濬工程，施工時發現七股潟湖淤積的是汙泥而非沙，是2009年88風災造成的，解決方法應在潟湖出海口處沙洲築起高高厚厚的堤防及養灘。

他說，七股潟湖滿布蚵架、定置漁網，也肩負著沿岸區域排水防洪重任，七股潟湖嚴重淤積陸化現象已刻不容緩。疏濬湖底淤泥初估經費約20多億元，須中央結合地方一起整治。

水利局指出，市長黃偉哲上任後相當重視七股潟湖整治，民國108年特別動用市府第2預備金2300萬元辦理七股潟湖航道疏濬，暢通航道1020公尺，累計自108年至112年已投入1億3278萬元辦理七股潟湖疏濬及外海沙洲復育工作，疏濬淤積土方達40萬立方公尺，復育沙洲面積達24公頃，已有效改善潟湖淤積陸化及沙洲侵蝕。