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H5N1延燒！雲林東勢1土雞場染疫 撲殺5375隻黑羽土雞

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉1處土雞場今天確診H5N1，防疫人員在禽場周邊擴大環境消毒。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉1處土雞場今天確診H5N1，防疫人員在禽場周邊擴大環境消毒。圖／雲林縣政府提供

雲林縣東勢鄉1處土雞場今天確診H5N1，動植物防疫所派員撲殺5375隻40日齡黑羽土雞，並督導業者完成場區清潔及消毒作業；由於鄉內兩周內已有3處禽場染疫，疫情有升溫趨勢，但仍處散發狀態，縣府表示，已請鄉公所協助禽農加強環境消毒，也呼籲其他禽場做足防鳥設施，防範疫情發生。

防疫所今天表示，東勢鄉1處土雞場今主動通報確診H5N1（亞型高病原性禽流感），防疫人員依標準作業程序執行家禽撲殺及場區清潔消毒作業。

東勢鄉約有250處家禽場，不過近兩周內已發生3處禽場染疫，整體疫情有升溫趨勢，防疫所長廖培志說，場區之間距離相隔約4至5公里，未在風險範圍內。

據統計，雲林縣今年至目前確診及撲殺禽流感禽場案例計有12例（陸禽7場、鴨3場、鵝2場），受這波疫情影響經列管的禽場則有28處，推估3月過後降溫。

防疫所指出，目前已派員加強東勢鄉周邊環境擴大消毒，如有需求縣府也會增配消毒水予鄉公所，並輔導落實禽場各項生物安全工作，請養禽業者做好門禁管制及環境消毒、加強禽場防鳥設施，每日自主觀察禽隻是否狀態，有異常需立即通報防疫專線0932-690-674及時處置。

廖培志表示，本日起受強烈大陸冷氣團影響及華南雲雨區東移影響，各地氣溫早晚偏冷，養禽業應適時開啟保溫設備，穩定禽舍溫度，減輕禽隻緊迫。

雲林縣東勢鄉1處土雞場今天確診H5N1，共撲殺5375隻40日齡黑羽土雞。圖／雲林縣政府提供
雲林縣東勢鄉1處土雞場今天確診H5N1，共撲殺5375隻40日齡黑羽土雞。圖／雲林縣政府提供

疫情 確診 禽流感 雲林

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