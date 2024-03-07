快訊

涉毒科員缺席考績會 調查期仍可「領半薪」？北市社會局回應了

台南天坑釀財損！挨家挨戶送禮致歉 皇龍建設：財損由公司負責

扛不住通膨壓力…醫建議多拿幾天「自費藥」 這現象悄悄成常態

聽新聞
test
0:00 / 0:00

守護嘉市執政權 藍營議會黨團建議黨中央早日規畫人選

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
國民黨執政的嘉義市，去年選輸總統立委大選，上午黨部舉行新春團拜，參選立委失利的議會黨團書記長張秀華議員（右四）與5名黨團議員上台致詞。記者魯永明／攝影
國民黨執政的嘉義市，去年選輸總統立委大選，上午黨部舉行新春團拜，參選立委失利的議會黨團書記長張秀華議員（右四）與5名黨團議員上台致詞。記者魯永明／攝影

國民黨執政的嘉義市，去年選輸總統立委大選，上午黨部舉行新春團拜，參選立委失利的議會黨團書記長張秀華議員與5名黨團議員上台致詞，張秀華為選輸表達歉意，當面向到場黨秘書長黃健庭建言，市長黃敏惠2026卸任，為守護執政權，請黨中央早日規畫人選，黃健庭表示認同

新春團拜，黨秘書長黃健庭代表主席朱立倫出席，市長黃敏惠帶隊到日本參訪未到場，市黨部主委蔡明顯、中評委江義雄等重要黨職幹部，以及議會黨團書記長張秀華議員，與5名黨團議員傅大偉、鄭光宏、陳家平、黃思婷、郭定緯等出席，新春團拜致詞有如選後檢討會。

江義雄說，總統立委雖都選輸，但大家都很認真團結，張秀華雖敗猶榮，張秀華說，敗就敗，接受選舉結果，選前民調合理差距內，內部團結努力可掌握，但外部因素難防，疑賭盤影響選舉，有選民反映看到許多選民，將圈選工具印蓋在手腕上，走出投票所，卻無法可罰。

面對選後，民眾黨不分區立委張啓楷插旗嘉義，有意選下屆市長，民進黨總統立委勝選，要搶回下屆市長，張秀華說，黨團會支持黃敏惠持續推動建設，黃敏惠2026卸任，守護執政權，找接棒黃敏惠的強棒人選很重要，希望黨中央早日規畫人選，讓有意參選者提早準備部署，拜訪選民，黨團成員都是適合人選。

針對下屆市長人選提早規畫提議，黃健庭說，認同張秀華意見，選後黨中央進行組改，黨基本盤萎縮，擴大發展組織，爭取中間選民、青年支持，黨中央成立青年數位部，黨提名15名40歲以下立委候選人，有10人當選，期望年輕新科立委們努力發展突破，嘉市議會黨團是未來接班梯隊好人才。

國民黨嘉義市黨部舉行新春團拜。記者魯永明／攝影
國民黨嘉義市黨部舉行新春團拜。記者魯永明／攝影
國民黨嘉義市黨部舉行新春團拜。記者魯永明／攝影
國民黨嘉義市黨部舉行新春團拜。記者魯永明／攝影

嘉義 張秀華 投票 民調 黃健庭 黃敏惠

延伸閱讀

建設嘉市綠能永續園區 黃敏惠率團取經日本焚化廠建新拆舊經驗

黃敏惠、翁章梁各自帶隊前進東京國際食品展 開箱代言行銷自家好禮

嘉市長黃敏惠東京食品展 攜手推台灣好物

嘉市立委當選人王美惠、落選人張秀華皆可獲選票補貼逾200萬元

相關新聞

守護嘉市執政權 藍營議會黨團建議黨中央早日規畫人選

國民黨執政的嘉義市，去年選輸總統立委大選，上午黨部舉行新春團拜，參選立委失利的議會黨團書記長張秀華議員與5名黨團議員上台...

2024台灣燈會10日落幕 這盞花燈現地保留「可存放3000年」

2024台灣燈會將在10日畫下句點，許多美麗的花燈作品讓民眾驚嘆連連，南市府開放單位團體登記認養花燈，其中，安平燈區共2...

建設嘉市綠能永續園區 黃敏惠率團取經日本焚化廠建新拆舊經驗

嘉義市垃圾焚化廠為引進新技術提供優質服務，市府公告「綠能永續循環中心興建營運移轉案」，評定中鼎集團為最優申請人完成招商，...

「波波鴿零錢包」秒變小提燈 中華郵政小物在台灣燈會爆紅

2024台灣燈會除了官方的「小龍包」外，台南郵局推出的「波波鴿零錢包」小物，在員工巧思加裝LED燈後，變身小提燈，意外爆...

全台最「雷」 嘉義市蘭潭音樂噴泉雷擊受損更新避雷針

天氣風險公司昨天公布去年台灣閃電落雷統計，全台總閃電次數破千萬次，以閃電發生數量除以面積大小，來看各縣市每平方公里閃電數...

虎尾、麥寮、大武3鄉鎮長補選 藍大進擊 綠打硬仗

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及台東縣大武鄉長補選被視為年初大選的延長賽，更是下屆縣長選舉的前哨戰，3鄉鎮都被視為綠營艱困選區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。