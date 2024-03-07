守護嘉市執政權 藍營議會黨團建議黨中央早日規畫人選

國民黨執政的嘉義市，去年選輸總統立委大選，上午黨部舉行新春團拜，參選立委失利的議會黨團書記長張秀華議員與5名黨團議員上台致詞，張秀華為選輸表達歉意，當面向到場黨秘書長黃健庭建言，市長黃敏惠2026卸任，為守護執政權，請黨中央早日規畫人選，黃健庭表示認同

新春團拜，黨秘書長黃健庭代表主席朱立倫出席，市長黃敏惠帶隊到日本參訪未到場，市黨部主委蔡明顯、中評委江義雄等重要黨職幹部，以及議會黨團書記長張秀華議員，與5名黨團議員傅大偉、鄭光宏、陳家平、黃思婷、郭定緯等出席，新春團拜致詞有如選後檢討會。

江義雄說，總統立委雖都選輸，但大家都很認真團結，張秀華雖敗猶榮，張秀華說，敗就敗，接受選舉結果，選前民調合理差距內，內部團結努力可掌握，但外部因素難防，疑賭盤影響選舉，有選民反映看到許多選民，將圈選工具印蓋在手腕上，走出投票所，卻無法可罰。

面對選後，民眾黨不分區立委張啓楷插旗嘉義，有意選下屆市長，民進黨總統立委勝選，要搶回下屆市長，張秀華說，黨團會支持黃敏惠持續推動建設，黃敏惠2026卸任，守護執政權，找接棒黃敏惠的強棒人選很重要，希望黨中央早日規畫人選，讓有意參選者提早準備部署，拜訪選民，黨團成員都是適合人選。