快訊

虱目魚比星巴克好賺？永和地標「三角窗店王」新租客引熱議

台股上漲194點收19,693點 台積電大漲25元站上760元

政院拍板！違停、臨停等十種交通微罪 不記點不得檢舉

建設嘉市綠能永續園區 黃敏惠率團取經日本焚化廠建新拆舊經驗

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市長黃敏惠帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供

嘉義市垃圾焚化廠為引進新技術提供優質服務，市府公告「綠能永續循環中心興建營運移轉案」，評定中鼎集團為最優申請人完成招商，將投資61億元在原址進行建新拆舊工程，引進新技術融合當地地景，打造具現代感、更環保具標竿性綠能發電廠。

市長黃敏惠藉率團參加東京食品展契機，昨天先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經，由JFE海外事業部總部長長屋敬一親自接待，中鼎集團執行長廖俊喆隨行解說，雙方交流熱絡。

黃敏惠對武藏野清潔中心與目黑清掃工場建設在日本高級住宅區，透過完善景觀規畫融入市民生活，深表讚佩，嘉市府辦理湖子內區段徵收環保用地，通過環評，以促參模式打造綠能永續循環中心，盼借鏡日本經驗，多方觀摩學習，加強與市民溝通，與時俱進引進新技術，以3R（Reduce, Reuse, Recycle)理念，建設高規格、高安全性、高效率，落實環境保護的綠能永續循環園區。

環保局表示，武藏野清潔中心採先建新廠再拆舊廠，與嘉市新廠未來規畫方向一致。該廠設計以當地特有雜木林為發想，外牆以格狀瓦片裝飾綠化，與周邊街道及地景融合，完全顛覆民眾對焚化廠刻板印象，2017年獲得「Good Design Award公共建築及設施獎」。

目黑清掃工場是日本近年在既有廠址進行拆舊建新指標性案例，舊廠廠房拆除過程落實各項環境保護措施及環境監測，降低拆除過程中對民眾生活品質的影響。目黑清掃工場周邊有住宅區、小學、政府設施等，並且規畫沿著廠區邊界以植栽樹木及緩衝綠地做為區隔，明顯感受建築外觀設計與綠色環境相互協調性。

目黑清掃工場採用榮獲日本燃燒學會技術獎的JFE爐床型式及沉浸式科技體驗的環教設施，嘉市新廠未來也將應用此新技術及打造彷若親臨現場沉浸式體驗區，讓參觀民眾走入具科幻風格動態虛擬實境隧道，體驗地球暖化炙熱感受，從生活身體力行節能減碳等減少地球暖化行動。

廖俊喆表示，推動嘉市綠能永續循環園區，中鼎集團將嘉市焚化爐打造成為全台第一個座綠建築焚化廠，借鏡日本經驗打造沉浸式能與居民互動環境教育，達到與市民良善溝通，有效解決垃圾問題提升環境品質。

嘉市長黃敏惠（右）帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（右）帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（左二）帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供
嘉市長黃敏惠（左二）帶市府團隊先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經。圖／嘉市府提供

日本 暖化 綠建築

延伸閱讀

「嘉市好店」8品牌進軍2024東京國際食品展 黃敏惠：分享最好的給家人

黃敏惠、翁章梁各自帶隊前進東京國際食品展 開箱代言行銷自家好禮

嘉市長黃敏惠東京食品展 攜手推台灣好物

嘉市各界追思二二八事件 黃敏惠獻花致意

相關新聞

建設嘉市綠能永續園區 黃敏惠率團取經日本焚化廠建新拆舊經驗

嘉義市垃圾焚化廠為引進新技術提供優質服務，市府公告「綠能永續循環中心興建營運移轉案」，評定中鼎集團為最優申請人完成招商，...

「波波鴿零錢包」秒變小提燈 中華郵政小物在台灣燈會爆紅

2024台灣燈會除了官方的「小龍包」外，台南郵局推出的「波波鴿零錢包」小物，在員工巧思加裝LED燈後，變身小提燈，意外爆...

全台最「雷」 嘉義市蘭潭音樂噴泉雷擊受損更新避雷針

天氣風險公司昨天公布去年台灣閃電落雷統計，全台總閃電次數破千萬次，以閃電發生數量除以面積大小，來看各縣市每平方公里閃電數...

虎尾、麥寮、大武3鄉鎮長補選 藍大進擊 綠打硬仗

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長及台東縣大武鄉長補選被視為年初大選的延長賽，更是下屆縣長選舉的前哨戰，3鄉鎮都被視為綠營艱困選區...

「∞立方」秀光影之美 「眾神之門」像抓寶

台灣燈會10日閉幕，安平和高鐵燈區吸引上千萬人次參觀，因範圍廣大，展出的花燈包括傳統及融入AR、光雕等科技作品，琳瑯滿目...

迎台灣燈會閉幕人潮 高鐵燈區多招防塞車

台灣燈會高鐵燈區開展後，停車場周轉車次、大眾接駁與運輸人次皆創新高，卻被詬病交通阻塞，本周末閉幕將迎來最後一波高峰，市府...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。