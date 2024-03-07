建設嘉市綠能永續園區 黃敏惠率團取經日本焚化廠建新拆舊經驗

嘉義市垃圾焚化廠為引進新技術提供優質服務，市府公告「綠能永續循環中心興建營運移轉案」，評定中鼎集團為最優申請人完成招商，將投資61億元在原址進行建新拆舊工程，引進新技術融合當地地景，打造具現代感、更環保具標竿性綠能發電廠。

市長黃敏惠藉率團參加東京食品展契機，昨天先後參訪日本東京武藏野清潔中心與目黑清掃工場，觀摩取經，由JFE海外事業部總部長長屋敬一親自接待，中鼎集團執行長廖俊喆隨行解說，雙方交流熱絡。

黃敏惠對武藏野清潔中心與目黑清掃工場建設在日本高級住宅區，透過完善景觀規畫融入市民生活，深表讚佩，嘉市府辦理湖子內區段徵收環保用地，通過環評，以促參模式打造綠能永續循環中心，盼借鏡日本經驗，多方觀摩學習，加強與市民溝通，與時俱進引進新技術，以3R（Reduce, Reuse, Recycle)理念，建設高規格、高安全性、高效率，落實環境保護的綠能永續循環園區。

環保局表示，武藏野清潔中心採先建新廠再拆舊廠，與嘉市新廠未來規畫方向一致。該廠設計以當地特有雜木林為發想，外牆以格狀瓦片裝飾綠化，與周邊街道及地景融合，完全顛覆民眾對焚化廠刻板印象，2017年獲得「Good Design Award公共建築及設施獎」。

目黑清掃工場是日本近年在既有廠址進行拆舊建新指標性案例，舊廠廠房拆除過程落實各項環境保護措施及環境監測，降低拆除過程中對民眾生活品質的影響。目黑清掃工場周邊有住宅區、小學、政府設施等，並且規畫沿著廠區邊界以植栽樹木及緩衝綠地做為區隔，明顯感受建築外觀設計與綠色環境相互協調性。

目黑清掃工場採用榮獲日本燃燒學會技術獎的JFE爐床型式及沉浸式科技體驗的環教設施，嘉市新廠未來也將應用此新技術及打造彷若親臨現場沉浸式體驗區，讓參觀民眾走入具科幻風格動態虛擬實境隧道，體驗地球暖化炙熱感受，從生活身體力行節能減碳等減少地球暖化行動。