「波波鴿零錢包」秒變小提燈 中華郵政小物在台灣燈會爆紅

2024台灣燈會除了官方的「小龍包」外，台南郵局推出的「波波鴿零錢包」小物，在員工巧思加裝LED燈後，變身小提燈，意外爆紅，成為搶手的創意小物，在高鐵燈區攤位引來搶購潮，限量4000個已快被搶光，因燈會到周日閉幕，郵局員工說，要把握最後收藏機會。

台南郵局在高鐵燈區設置專屬服務站，推出「波波鴿」等系列商品，其中零錢包加了LED燈變裝成小提燈，是台南郵局2年前推出的小物，原本乏人物津，放在郵局展示櫃賣不出幾個，因2024台灣燈會在台南，郵局人員突發奇想在裡面放一顆LED燈，成了有7彩變化的小提燈，有網路社群放上照片後引起熱烈討論，買氣也跟著飆升。

「沒想到一個小創意就讓零錢包鹹魚翻身」！台南郵局營收股長陳賜昌說，當初行銷人員開發出來的，用波波鴿開發零錢包，後來突發奇想叉一個LED燈意外爆紅，成為今年燈會的限定，目前已剩不到500個燈；後來總公司陸續推出「波波鴿」系列小物，有小夜燈、收納包、吊飾、隨身碟及午安枕，老少都愛不釋手。

台灣燈會將於3月10日閉幕，展期倒數，台南郵局9日在美食街A區旁的服務站推出「波波鴿快閃」活動，參加者都可獲贈神祕小禮物，數量有限，歡迎遊客共襄盛舉。