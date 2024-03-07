全台最「雷」 嘉義市蘭潭音樂噴泉雷擊受損更新避雷針

天氣風險公司昨天公布去年台灣閃電落雷統計，全台總閃電次數破千萬次，以閃電發生數量除以面積大小，來看各縣市每平方公里閃電數，嘉義市以每平方公里逾167次閃電，成為去年全台雷神最關照縣市。去年蘭潭音樂噴泉遭雷擊受損，為避雷，市府依廠商建議將更新避雷針。

去年9月10日嘉義暴雨雷電交加，氣象局統計，阿里山腳下嘉市從下午2點53分至8點47分，近6小時共發生閃電770次，頻繁落雷造成蘭潭水庫周邊監視系統、路燈及音樂噴泉等電子零組件受損，音樂噴泉無法正常運作，嘉市府宣布停止演出，找廠商進場修復。

天氣風險公司根據「台灣全方位閃電監測網」統計，公布去年台灣閃電落雷統計，全台總閃電次數高達1058萬6436次，其中對地落雷有313萬8666次，占比約30％，從數量來看，全台閃電最多的「最雷縣市」為南投縣，去年全年達29萬1146次，二到五名依序為嘉義縣17萬5759次、台南市16萬5390次、新北市13萬2319次、苗栗縣13萬859次。

若以密度來算，嘉市以每平方公里落下167.4次閃電最高，其次為台北市110.5次、新竹市96.3次、嘉義縣92.3次、雲林縣86.6次。嘉義市成為全台最「雷」縣市受關注。

市府觀光新聞處說，考量嘉市蘭潭位在落雷頻繁區，為避免類似事件再次發生，今年將提前汰換既有避雷針，確保噴泉演出系統的安全性，蘭潭公廁上方設有避雷針，保護半徑達50公尺，正常使用下年限可達10年，目前避雷針2017年設置，迄今使用6年多，還有保護效力，