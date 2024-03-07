嘉縣偏鄉大埔 增遠距專科、緊急醫療會診

曾文水庫集水區所在的嘉義縣大埔鄉位處偏遠，目前由大林慈濟醫院醫師全天候駐診，近5年處理的緊急就醫以外傷縫合、蜂螫、魚鉤刺傷等為主；在地民眾認為，路途遙遠是一大問題，若要轉送醫難把握治療時機。縣府表示，向衛生福利部爭取經費，今年將再增遠距專科、緊急醫療會診。

大埔鄉長吳明勳說，大埔醫療近年有明顯提升，醫師林英龍進駐醫療站多年經驗豐富，能處理許多緊急醫療狀況，再加上復康巴士、專科門診等有基礎量能，但因大埔鄉與市區路途遙遠，動輒1小時才能下山送醫，確實難把握黃金治療時間，希望未來進駐更多醫療資源。

嘉縣衛生局長趙紋華說，將打造遠距專科包括眼科、皮膚科、耳鼻喉科，緊急醫療遠距會診則有急性腦中風、緊急外傷、心肌梗塞，運用智慧科技，打造偏鄉更多元醫療服務，讓民眾就醫不再受限交通阻礙。

趙紋華也說，大埔鄉地廣人稀、無醫療院所，2000年向中央爭取實施健保山地離島地區醫療給付效益提升計畫，輔導大林慈濟醫院醫師林英龍團隊24小時駐診，近5年緊急就醫看診外傷累計485人，有外傷縫合278人、蜂螫158人、蛇咬25人、魚鉤刺傷24人，也整合大林慈濟及台南奇美醫院，去年共服務9945人次。