「∞立方」秀光影之美 「眾神之門」像抓寶

台灣燈會10日閉幕，安平和高鐵燈區吸引上千萬人次參觀，因範圍廣大，展出的花燈包括傳統及融入AR、光雕等科技作品，琳瑯滿目，許多遊客很難一次逛完，不少民眾敲碗盼能延長展期，市府解釋基於人力物力等整體考量很難延長，市府也提出賞燈攻略，呼籲把握最後展期賞燈。

台南市觀旅局指出，運用AR科技的「眾神之門」很多人都錯過，只要下載App，有如穿越時空，活靈活現的神龍、鳳凰及神聖等衝出螢幕飛騰在空中，有如另類「抓寶」；討論度非常高的「靈動的目光」，透過光雕投影，取樣傳統工藝匠師作品，音樂展現跨族群、跨世代、跨時代共創精神，建議天黑後觀賞可獲更佳體驗。

「光點之舞 Drop of Light」由台灣ASML（艾斯摩爾）工程師與藝術家吉斯·范·邦（Gijs van Bon）團隊的共同創作，用雷射捕捉水珠從高空落下的瞬間，讓光在空中閃爍起舞；城里有光燈區台積電贊助的「∞立方」以府城為發想，鏡面裝置結合流動燈光，於日夜產生豐富的光影變化。

主燈展區「鯤島融光」以福爾摩沙為主題，主題燈意象以鯨魚（鯤鯓）發想設計，搭配傳統燈飾及機械動態，展現沉浸式視覺體驗，觀旅局表示，希望大家把握時間觀賞，也不要錯過上主舞台觀賞主燈秀的機會，表演前10分鐘可排隊上舞台。