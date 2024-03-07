迎台灣燈會閉幕人潮 高鐵燈區多招防塞車

台灣燈會高鐵燈區開展後，停車場周轉車次、大眾接駁與運輸人次皆創新高，卻被詬病交通阻塞，本周末閉幕將迎來最後一波高峰，市府協調陽明交通大學開放台南校區的車位，還祭出8日至10日搭接駁車送限量小龍包提燈。有議員建議，應釋出更多停車空間；交通局回應，目前商借透過接駁往返的停車場，都有餘裕。

交通局長王銘德說，假日大量車輛進出H1臨時停車場，疏散出現回堵問題，以人員引導、號誌調配、進出口道路緊急調整為「3進4出」，散場車流大致順暢，再獲陽明交通大學支持，周六、周日開放歸仁十三路的台南校區致遠樓旁停車空間，總計可再增加約200個停車位。

交通局表示，準備1萬個小龍包提燈，8日至10日下午4時開始，搭紅線平實快線、棕線市府快線、紫線萬國通路停車場線到高鐵燈區，下車時旅客可以領取小龍包提燈，周五送3000個，周六、周日各3500個，每人限領1個。

交通局建議，H1停車場假日期間大約晚間6到7時就會接近滿場，可以前往外圍的萬國通路停車場停放，再轉搭紫線免費接駁車進入燈區。

市議員陳皇宇說，陽明交大台南校區停車場地仍有限，應該釋出可利用空間，例如成大航太實驗場、台南資訊安全中心、大潭武東宮廟場地，甚至是沙崙國中等地，都是距離燈區較近的地點。市議員郭鴻儀於啟燈當天塞在停車場40分鐘，他說，閉幕當天散場人車同一時間要離開會爆量，是最關鍵的考驗，一定要做好沙盤推演及因應措施。

市長黃偉哲表示，有滾動調整相關措施，但周邊停車位有限，呼籲多利用大眾運輸前往。

交通局回應，成大航太實驗場在紫色接駁車路線上，但該路線目前商借萬國觀光工廠停車場、中正南路的路邊停車，就有上千格停車位，這幾周觀察下來停車周轉都有餘裕，沙崙國中則停車位有限。