虎尾鎮長補選登記結束4人參戰 民進黨徵召林明正要中央扮演桶箍整合

雲林縣虎尾鎮長補選登記今最後一日，下午律師吳炳輝、民進黨林明正完成登記，虎尾鎮長補選將有獲雲林縣長張麗善支持的虎尾鎮代會主席林嘉弘、無黨籍縣議員黃美瑤、無黨籍吳炳輝、民進黨林明正四人參戰。

民進黨雲林縣黨部原已決議虎尾鎮長補選不徵召、不提名，卻在登記前急轉彎徵召前立委蘇治芬秘書林明正參選，黨部態度反覆引起外界揣測，林明正今在縣黨部主委林金忠等人陪同下完成登記，他表示，黨部告訴他，黨內有共識要在虎尾一戰，才諮詢他是否有參選意願。

外面很多基層同志說黨內兩位委員好像事後才知道，這確實是疏失，他也以為徵召有讓兩位立委知道。林明正認為，既然他已接受徵召，民進黨在雲林縣選舉能否團結一致是勝選關鍵，政治不是特定人士才能參與，他不是政二代、富二代、官二代，是基層長大的孩子，更能貼近基層的聲音。

林金忠說，民進黨在虎尾至少有三成的基本盤，如何團結、整合內部共識最重要，當然徵召反覆是因為有些人的看法不同，才會在最後時刻通過徵召林明正，接下來地方整合問題除了他要去努力，也要求黨中央要扮演桶箍角色。