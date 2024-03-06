聽新聞
test
0:00 / 0:00
漏氣！臉書粉專發雞排揭選務瑕疵 面具男現身竟沒發完
臉書粉絲專頁「邏輯思考x有一說一」質疑今年總統大選選務瑕疵，指稱嘉義縣民雄鄉公所人員在開票前將門窗上鎖，今起連續3天每天中午在民雄鄉發111塊雞排，首日吸引約百人排隊領雞排，粉專管理員戴白色面具現身，拿著大聲公宣傳，最後約有10塊雞排無人認領。
該粉專發文表示，今天起連續3天下午1點，將在創始惡魔雞排嘉義民雄店發雞排，慶祝偉大的中華民國選務，在開票前質疑有人在直播，就可以鎖門15分鐘，明顯違反選罷法，然後不用有任何處罰，就像酒駕撞死人，拍拍屁股走人，撞死的不是人，是台灣的民主。
民雄鄉公所表示，針對關閉門窗的選務瑕疵將檢討改進，但臉書粉絲專頁選後針對特定選務人員攻擊，當事人已向警察單位提報，也請民眾依循正當管道求證，而非利用網路上遊走法律邊緣作為，針對特定選務人員不斷攻擊，一再造成當事人傷害。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言