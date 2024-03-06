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漏氣！臉書粉專發雞排揭選務瑕疵 面具男現身竟沒發完

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣民雄鄉今年選舉傳出有人在開票前關閉門窗15分鐘，有臉書粉絲專頁今發雞排揭露選務瑕疵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉今年選舉傳出有人在開票前關閉門窗15分鐘，有臉書粉絲專頁今發雞排揭露選務瑕疵。記者黃于凡／攝影

臉書粉絲專頁「邏輯思考x有一說一」質疑今年總統大選選務瑕疵，指稱嘉義縣民雄鄉公所人員在開票前將門窗上鎖，今起連續3天每天中午在民雄鄉發111塊雞排，首日吸引約百人排隊領雞排，粉專管理員戴白色面具現身，拿著大聲公宣傳，最後約有10塊雞排無人認領。

該粉專發文表示，今天起連續3天下午1點，將在創始惡魔雞排嘉義民雄店發雞排，慶祝偉大的中華民國選務，在開票前質疑有人在直播，就可以鎖門15分鐘，明顯違反選罷法，然後不用有任何處罰，就像酒駕撞死人，拍拍屁股走人，撞死的不是人，是台灣的民主。

民雄鄉公所表示，針對關閉門窗的選務瑕疵將檢討改進，但臉書粉絲專頁選後針對特定選務人員攻擊，當事人已向警察單位提報，也請民眾依循正當管道求證，而非利用網路上遊走法律邊緣作為，針對特定選務人員不斷攻擊，一再造成當事人傷害。

嘉義縣民雄鄉今年選舉傳出有人在開票前關閉門窗15分鐘，有臉書粉絲專頁今發雞排揭露選務瑕疵。記者黃于凡／攝影
嘉義縣民雄鄉今年選舉傳出有人在開票前關閉門窗15分鐘，有臉書粉絲專頁今發雞排揭露選務瑕疵。記者黃于凡／攝影

嘉義 粉絲 雞排

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