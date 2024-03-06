嘉縣大埔衛生所將設遠距會診 民眾就醫零距離

嘉義縣衛生局整合大林慈濟及台南奇美醫院醫療資源，今年將提供全國唯一非山地鄉實施IDS計畫的大埔鄉，在衛生所設置遠距專科及緊急醫療會診，讓鄉親就醫零距離。

嘉義縣府今天發布新聞稿表示，衛生局積極推展大埔鄉醫療，自民國89年起成為全國唯一非山地鄉實施山地離島地區醫療給付效益提昇計畫（IDS）的鄉鎮，由大林慈濟醫院醫師全天候在大埔鄉衛生所駐診，提供24小時醫療服務。

此外，台南奇美醫院則每週三派專科醫師前往大埔看診，包括心臟內科、內分泌科、腎臟科、精神科、神經內科、皮膚科、家醫科及風濕免疫科等門診。

衛生局長趙紋華告訴中央社記者，已向衛福部爭取設置遠距醫療設備，運用智慧科技，打造大埔鄉更多元醫療服務，預計年中裝置完成，民眾就醫不再受限於交通。

趙紋華說，遠距醫療服務包括眼科、皮膚科、耳鼻喉科的專科看診，及急性腦中風、緊急外傷及心肌梗塞等緊急醫療遠距會診。

衛生局強調，慈濟及奇美醫院目前提供12科專科醫師在大埔衛生所看診，媲美小型綜合醫院，每月有52診次服務，112年近萬人次受益，民眾滿意度高達94%。