嘉義縣大埔鄉就醫路迢迢 將增遠距專科、緊急醫療會診

嘉義縣曾文水庫集水區大埔鄉位處偏遠，現由大林慈濟醫院醫師全天候駐診，近年外傷縫合、蜂螫等緊急就醫累計485人。地方反應，路途遙遠是一大問題，送醫難把握治療時機。縣府衛生局指出，今年向衛生福利部爭取經費，將再增遠距專科、緊急醫療會診。

衛生局長趙紋華指出，今年向衛生福利部爭取遠距醫療設備，將打造遠距專科及緊急醫療會診，遠距專科包括眼科、皮膚科、耳鼻喉科，緊急醫療遠距會診包括急性腦中風、緊急外傷及心肌梗塞，運用智慧科技，打造偏鄉更多元醫療服務，讓民眾就醫不再受限交通阻礙。

趙紋華也說，大埔鄉地廣人稀、無醫療院所，2000年向中央爭取實施IDS計畫，輔導大林慈濟醫院醫師林英龍團隊24小時駐診，近年處置外傷縫合、蜂螫蛇咬等共485人，也整合大林慈濟及台南奇美醫院，每月提供12專科、52診次，去年共服務9945人次。