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今年首場寶可夢城市狩獵台南登場 首批推出30條台灣官方路線

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。圖／南市觀旅局提供
今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。圖／南市觀旅局提供

台灣燈會還剩4天，今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。除了購買入場券的訓練家可以捕捉到可愛造型帶著狩獵帽的伊布，還有通常在紐約出現的爆炸頭水牛，以及活動限定的坐騎小羊等特別的寶可夢之外，一般訓練家更可以來到台南挑戰在台灣首批推出的30條Pokémon GO「官方路線」，來城市冒險探索台南經典景點路線。

Pokémon GO表示，持有入場券的訓練家們，將在City Safari特殊調查開始時與戴著狩獵帽的伊布相遇，並在台南7大主題區域包括涵蓋台灣燈會安平燈區與高鐵燈區、中西區林百貨與孔廟、東區成功大學與知事官邸、新化老街、鹽水月津港及北門鹽田等區域，遇見掛有活動的伊布主視覺旗幟。

另，通常在紐約出現的「爆炸頭水牛」，以及「City Safari」活動出現的「坐騎小羊」，與其他特別的寶可夢，包括未知圖騰字母、阿羅拉椰蛋樹等超過20種寶可夢，訓練家們都有機會遇見他們的異色形態。

今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。圖／南市觀旅局提供
今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。圖／南市觀旅局提供

沒有購票的民眾來到台南也有福利，Pokémon GO特別加碼於3月9日及3月10日上午10時至下午18時，在台灣燈會安平燈區(靠近i3服務站)與高鐵燈區(靠近美食市集B區)、台南文化創意產業園區、藍晒圖文創園區發放「皮卡丘遮陽帽」，數量有限發完為止。

觀旅局長林國華表示，訓練家每完成一條路線，每條都在1.2公里以內，都能獲得遊戲認證的路線勳章，南市府觀光旅遊局貼心替大家整理了30條路線的線上地圖方便查詢，並加碼提供500份「魚頭君icash2.0」吊飾，只要能完成30條台南官方路線，就可以到「安平旅遊服務中心」領取。

鼓勵訓練家們可搭配路線，參拜各地廟宇並夜宿環境清幽的安平、安南、下營、北門、新營、玉井、東山、南化、學甲、龍崎等共49處香客大樓計1085間房或選擇拿著簡易行囊至北門、楠西、白河、新化與後壁等各合法經營中9處露營場計738個營位，體驗不一樣的訓練之旅，更多的住宿資訊、露營場地以及參拜夜宿香客大樓體驗之旅，更多詳細資訊可至台南旅遊網查詢。

今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。圖／南市觀旅局提供
今年度台灣首場Pokémon GO City Safari活動3月9日至10日在台南登場。圖／南市觀旅局提供

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