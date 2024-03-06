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嘉市原台灣燈會場地部分改做停車場 收費又積水、地不平

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市原台灣燈會場地改做停車場，啟明路與朝陽街口停車場，使用率高，市府委託民營，中正大學傳播學系主任管中祥教授日前開車停放，發現格線混亂，積水嚴重。圖／管中祥提供
嘉義市原台灣燈會場地改做停車場，啟明路與朝陽街口停車場，使用率高，市府委託民營，中正大學傳播學系主任管中祥教授日前開車停放，發現格線混亂，積水嚴重。圖／管中祥提供

嘉義市原台灣燈會場地改做停車場，過去免費停車，停車方便，後改為收費，去年場地市地重劃工程施工封閉，剩啟明路與朝陽街口這個停車場，使用率高，市府委託民營；中正大學傳播學系主任管中祥教授日前開車停放，發現格線混亂，積水嚴重。市府交通處說，已通知廠商改善。

管中祥說，啟明路跟朝陽街口這個停車場以前是免費，現在是收費，使用者付費，這樣很好。不過，最近停了2次，不但格線混亂，積水嚴重，這就很不好了。

市府交通處停車管理科表示，啟明路與朝陽街口停車場，屬委外廠商經營，共有139個汽車停車位，經現場檢視，積水應是前幾天下大雨所致，目前已無積水，但地勢不平整與標線不清楚，已要求廠商盡速處理，維護停車環境，並改善積水問題。

市區建國二村、復興新村眷村土地約9.296公頃，曾做為台灣燈會地點，交通流量大，地理區位重要及發展潛力，有如台北「信義區」，市地重劃土地使用分區變更為商業區，市府發包施作道路下方共同管道、汙水下水道及排水箱涵等公共設施。

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