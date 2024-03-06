聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市原台灣燈會場地部分改做停車場 收費又積水、地不平
嘉義市原台灣燈會場地改做停車場，過去免費停車，停車方便，後改為收費，去年場地市地重劃工程施工封閉，剩啟明路與朝陽街口這個停車場，使用率高，市府委託民營；中正大學傳播學系主任管中祥教授日前開車停放，發現格線混亂，積水嚴重。市府交通處說，已通知廠商改善。
管中祥說，啟明路跟朝陽街口這個停車場以前是免費，現在是收費，使用者付費，這樣很好。不過，最近停了2次，不但格線混亂，積水嚴重，這就很不好了。
市府交通處停車管理科表示，啟明路與朝陽街口停車場，屬委外廠商經營，共有139個汽車停車位，經現場檢視，積水應是前幾天下大雨所致，目前已無積水，但地勢不平整與標線不清楚，已要求廠商盡速處理，維護停車環境，並改善積水問題。
市區建國二村、復興新村眷村土地約9.296公頃，曾做為台灣燈會地點，交通流量大，地理區位重要及發展潛力，有如台北「信義區」，市地重劃土地使用分區變更為商業區，市府發包施作道路下方共同管道、汙水下水道及排水箱涵等公共設施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言