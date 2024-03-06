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藍布局縣長選戰？王育敏接嘉義縣黨部主委

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
國民黨主席朱立倫（左）昨天布達不分區立委王育敏（右）接任嘉義縣黨部主委。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（左）昨天布達不分區立委王育敏（右）接任嘉義縣黨部主委。記者黃于凡／攝影

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委，黨主席朱立倫昨天布達，外界解讀為布局下屆嘉縣長選戰，對此，朱立倫未鬆口證實，但指出全力把地方扎根做好，「將來推出的候選人一定是跟地方連結很深的人」；王育敏則說，要靠組織力量團結，讓嘉義愈強愈好。

媒體詢問王育敏當主委是否為布局之後選縣長？朱立倫回答，國民黨必須年輕化、更要內造化，不管是嘉義、台南、高雄、屏東等地，黨部主委都是立委兼任。

黨籍立委翁曉玲、林倩綺、黨副秘書長江俊霆、前立委翁重鈞及多名黨籍縣議員等都參加布達典禮，王育敏當場邀請翁重鈞擔任縣黨部顧問，翁也說，不需任何職稱和官位，都願盡力為鄉親服務。

王育敏指出，過去嘉縣在翁重鈞帶領下成功和在野人士組成在野大聯盟，未來要結合中央及地方資源，包括議員、鄉鎮長團結力量，也延攬年輕人和中間選民和國民黨站在一起，借重翁曉玲、林倩綺在教育界人脈，走出去舉辦公益活動，相信能讓民眾改觀。

朱立倫致詞說，2年後的縣長選舉要先做好地方服務，王育敏是中埔鄉女兒，立委身分能爭取建設及經費，再加上義竹女兒翁曉玲、南華大學老師林倩綺協助，3人一起為地方服務。

朱立倫 王育敏 翁重鈞

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