聽新聞
test
0:00 / 0:00

赤崁園區工程延宕 監察院糾正南市府

聯合報／ 記者蔡晉宇鄭惠仁萬于甄／連線報導

台南市政府辦理赤崁文化園區改造工程延宕，監察委員林國明、林盛豐昨天表示，市府未有效督促及控管變更設計進度，延宕議價期程及成功國小校舍工程施工進度，影響學生受教權益、市府施政形象，屬重大違失，監察院通過糾正南市府。對此，南市文化局回應，為降低影響，成功國小部分優先處理，可望暑假過後，讓師生重返成功國小校園，整體工程將於今年完工。

成功國小因赤崁文化園區重建工程借用文賢國中教室上課，目前六年級學生從一年級起就在文賢上課，家長期待畢業典禮能回學校舉辦；校長鄭國斌說，安全無虞才會回去辦畢業典禮。

監委林國明、林盛豐表示，市府編列14億1750萬元辦理赤崁園區改造，立意良善，但已知工區範圍內有清代台灣縣署等地下遺構，屬高敏感文資區域，事前卻未調查釐清基地內遺構可能範圍、形制與構造樣式等，一動工就挖掘到遺構，多次停工、復工，最後決議回填遺構，並放棄興建地下博物館。

監委也指出，市府與設計單位就赤崁樓「原停車場工區辦理變更設計」也未取得共識，導致須重新招標，且多次變更設計，增加設計費、工程款等達9686萬餘元，耗費鉅額經費興建的地下停車場至今仍未完工。

文化局解釋，百年來「臺灣縣署」未曾有實際探勘考證精確位置，赤崁文化園區工程在規畫初期大致掌握縣署位置，有事先避讓，並無監院稱「未採建議、執意興建」情事，但仍在南側康樂台下發現不預期出土的清代民居遺構。

台南 監察院 赤崁樓

延伸閱讀

竹市西門國小通學步道變寬又變美 高虹安視察：6月完工

赤崁園區工程遭監院糾正 南市府：不預期發現遺構、成功國小先復校

北市補助社區綠能智慧設施最高300萬元 2年26案申請踴躍

南市府赤嵌文化園區改造工程延宕 監察院糾正

相關新聞

赤崁園區工程延宕 監察院糾正南市府

台南市政府辦理赤崁文化園區改造工程延宕，監察委員林國明、林盛豐昨天表示，市府未有效督促及控管變更設計進度，延宕議價期程及...

南市偏遠公幼 開放2歲兒惹議

台南市公立幼兒園昨天起登記，許多學校未招滿，教育局也對偏遠公幼發出招生不足可收2歲以下幼兒的通知，但全國幼教產業工會質疑...

藍布局縣長選戰？王育敏接嘉義縣黨部主委

不分區立委王育敏接任國民黨嘉義縣黨部主委，黨主席朱立倫昨天布達，外界解讀為布局下屆嘉縣長選戰，對此，朱立倫未鬆口證實，但...

虎尾木棉道「花容失色」 修樹喊卡

雲林虎尾鎮145甲線是熱門賞木棉花景點之一，目前正盛開，不料賞花民眾卻目擊許多靠近馬路的樹木枝幹被砍，花木缺陷導致稀疏、...

台南各醫院急診常壅塞？ 急診醫：住院待床壅塞外溢

南市衛生局近期接獲不少民眾反應，各大醫院急診常有壅塞情形，相當不便，對此，衛生局長李翠鳳表示，各醫院的急診室為搶救生命的...

赤崁園區工程遭監院糾正 南市府：不預期發現遺構 成功國小先復校

台南市赤崁文化園區改造工程因延宕遭監察院提案糾正，對此，南市府文化局強調，本案為不預期狀況下發現清代民居遺構，且為降低影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。