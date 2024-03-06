赤崁園區工程延宕 監察院糾正南市府

台南市政府辦理赤崁文化園區改造工程延宕，監察委員林國明、林盛豐昨天表示，市府未有效督促及控管變更設計進度，延宕議價期程及成功國小校舍工程施工進度，影響學生受教權益、市府施政形象，屬重大違失，監察院通過糾正南市府。對此，南市文化局回應，為降低影響，成功國小部分優先處理，可望暑假過後，讓師生重返成功國小校園，整體工程將於今年完工。

成功國小因赤崁文化園區重建工程借用文賢國中教室上課，目前六年級學生從一年級起就在文賢上課，家長期待畢業典禮能回學校舉辦；校長鄭國斌說，安全無虞才會回去辦畢業典禮。

監委林國明、林盛豐表示，市府編列14億1750萬元辦理赤崁園區改造，立意良善，但已知工區範圍內有清代台灣縣署等地下遺構，屬高敏感文資區域，事前卻未調查釐清基地內遺構可能範圍、形制與構造樣式等，一動工就挖掘到遺構，多次停工、復工，最後決議回填遺構，並放棄興建地下博物館。

監委也指出，市府與設計單位就赤崁樓「原停車場工區辦理變更設計」也未取得共識，導致須重新招標，且多次變更設計，增加設計費、工程款等達9686萬餘元，耗費鉅額經費興建的地下停車場至今仍未完工。

文化局解釋，百年來「臺灣縣署」未曾有實際探勘考證精確位置，赤崁文化園區工程在規畫初期大致掌握縣署位置，有事先避讓，並無監院稱「未採建議、執意興建」情事，但仍在南側康樂台下發現不預期出土的清代民居遺構。