南市社宅制度草案規劃說明會 未來以「宜居」為命名

台南市政府興辦首批社宅將在今年底陸續完工，明年啟動招租，都發局今天舉辦社會住宅制度規畫說明會，公開草案內容，將聽取各方聲音後作為後續推動參考。未來南市府興辦的社宅以「宜居」為定名，帶來「移居台南，打造宜居，享受怡居」的好生活。

南市府表示，近年來積極推展多元住宅業務，除了成效顯著的租金補貼及包租代管計畫，下一個重點就是社會住宅。依據行政院核定的社會住宅興辦計畫，預計至今年全國達成20萬戶社宅的供給量，其中南市興建目標戶數為7000戶，目前南市規畫中及興建中戶數8402戶，早已達標。

都發局長徐中強再說明會提出幾項草案重點，因應日後南市社會住宅將分由市府或國家住都中心招租營運，為方便大眾識別差異，未來市政府所興辦的社宅以「宜居」為定名，如精忠二村社宅命名為「宜居永仁」、小東路北側社宅為「宜居小東」，以及二空新村A區社宅則為「宜居仁愛」，以此定名盼帶來「移居台南，打造宜居，享受怡居」的好生活。

另外，社宅承租對象規畫分為一般戶及優先戶兩大類別，一般戶採公開抽籤、優先戶則以評點方式決定入住次序。民眾關心的租金制度，市府依內政部目前研擬租金分級原則草案，依身分別分為8、7、5、4折，後續配合內政部法制程序辦理。

徐忠強說，台南市政府預計2025年中起配合工程進度陸續開辦永康區「宜居永仁」、北區「宜居小東」及仁德區「宜居仁愛」等3案，各案招租內容後續也將提送南市府住宅諮詢審議會審議後再對外公告。