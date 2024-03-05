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雲林第1條綠園道全長1.5公里 3月中旬完工

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供

高鐵雲林站是雲林縣重要交通樞紐，返鄉遊子及遊客眾多，雲林縣府去年1月進行高鐵大道全長9公里改善工程，並在高鐵站前至台大醫院虎尾分院前的雙向車道中間，延伸打造1.5公里長、寬21公尺的雲林縣首處綠園道迎接遊客，全段將於今年3月中旬完工。

雲林縣交通工務局長汪令堯表示，高鐵雲林站是雲林門面，也是重要交通樞紐，去年1月開始進行高鐵大道改善工程，範圍從縣道145乙延伸到莿桐鄉大美段，全長約9公里，經費2.4億元，預計3月中旬完工。

高鐵站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第一條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照，交工局公共工程科長李重賢表示，光環境是常設設施，未來會視情況更新造景。

養護工程科長陳敬文表示，高鐵大道改善工程除將沿線電桿、孔蓋下地，並將原有綠園道延伸500公尺，打造寬約21公尺的綠園道，包含人行步道、景觀矮燈、休憩座椅、花草植栽等設施，完工後綠園道全長將有1.5公里。

雲林縣府在高鐵站前至台大醫院虎尾分院前的雙向車道中間，延伸打造1.5公里長、寬21公尺的雲林縣首處綠園道迎接遊客，將於3月中旬完工。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣府在高鐵站前至台大醫院虎尾分院前的雙向車道中間，延伸打造1.5公里長、寬21公尺的雲林縣首處綠園道迎接遊客，將於3月中旬完工。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣府在高鐵站前至台大醫院虎尾分院前的雙向車道中間，延伸打造1.5公里長、寬21公尺的雲林縣首處綠園道迎接遊客，將於3月中旬完工。圖／雲林縣交通工務局提供
雲林縣府在高鐵站前至台大醫院虎尾分院前的雙向車道中間，延伸打造1.5公里長、寬21公尺的雲林縣首處綠園道迎接遊客，將於3月中旬完工。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供
高鐵雲林站前原有約1公里長的綠園道，是雲林縣第1條綠園道，今年新增光環境工程，已於農曆春節前完工，吸引許多民眾拍照。圖／雲林縣交通工務局提供

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