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布局下屆縣長選舉？王育敏接任國民黨嘉縣黨部主委

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
國民黨立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，未來將深耕地方服務。記者黃于凡／攝影
國民黨立委王育敏接任嘉義縣黨部主委，未來將深耕地方服務。記者黃于凡／攝影

國民黨嘉義縣黨部今天舉辦新任主委布達典禮及新春團拜，不分區立委王育敏接任黨部主委，黨主席朱立倫布達，王感謝前任主委翁重鈞過去付出、組成在野大聯盟，並邀請翁擔任縣黨部顧問。翁說，不需任何職稱，朋友是一輩子的，願盡力為鄉親服務。

王育敏說，這次接任縣黨部主委非常惶恐，過去嘉義縣在翁重鈞帶領下，成功和在野人士組成在野大聯盟，希望翁繼續幫忙縣黨部，並聘翁擔任縣黨部顧問，未來要結合中央及地方資源，包括議員、鄉鎮長團結力量，靠組織力量團結，讓嘉義未來愈強愈好。

翁重鈞說，王育敏接任主委，讓他能放手回到產業界，感謝大家一直在幕後幫忙，最近兩次大選沒拿黨部、侯辦一毛錢，全由友人及鄉親支持，打下兩次輝煌成績。翁強調，政治人物最重要的就是守信用，不需任何職稱和官位，朋友是永遠的，都願盡力為鄉親服務。

朱立倫說，感謝翁重鈞在地方最辛苦時服務，今年邀請嘉義女兒王育敏擔任主委，王育敏是中埔鄉女兒，一年多前回來選縣長，獲得大家肯定，雖然時間很短沒能當選，但在地服務精神不變，擔任主委除能服務地方，立委身分也能爭取建設及經費，是最適合的主委人選。

朱立倫也說，王育敏過去擔任國民黨文傳會主委、副秘書長，貢獻很大，再加上義竹女兒翁曉玲、南華大學老師林倩綺協助，3人一起為地方服務，國民黨不斷走內造化，雲嘉南高屏等地都將由立委兼任主委，有關2年後的縣長選舉，他認為要先做好地方服務。

王育敏表示，未來要延攬年輕人和中間選民，和國民黨站在一起，將多推動年輕人活動，借重翁曉玲、林倩綺在教育界人脈，走出去舉辦公益活動，結合黨部、婦女會、民眾服務社，一起淨山、淨灘、關懷老人及弱勢兒童，相信能讓民眾改觀，增進良好印象。

翁重鈞也說，朱立倫對相當嘉義重視，上次輔選王育敏雖然沒當選縣長，但這次排名不分區選上立委，以及婦女會理事長吳亮儀雖以些微差距沒選上，但由立法院副院長江啟臣延攬擔任機要秘書，陸續收到長官及前輩栽培，代表嘉義縣人才輩出，是未來最大資產。

副秘書長江俊霆、立委翁充軍、翁曉玲、林倩綺、黨籍多名議員及無黨籍議員何子凡參加。何子凡說，嘉義縣已偏離民主正軌，執政與在野失去互相鞭策勉勵的正常現象，國民黨再起相當重要，王育敏接任黨部主委責任重大，要把嘉義縣政治發展拉回正軌。

國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞今天卸任主委，鞠躬感謝鄉親支持。記者黃于凡／攝影
國民黨嘉義縣黨部主委翁重鈞今天卸任主委，鞠躬感謝鄉親支持。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫今天到嘉義縣參加新春團拜，主持縣黨部新任主委布達典禮。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫今天到嘉義縣參加新春團拜，主持縣黨部新任主委布達典禮。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天到嘉義縣參加新春團拜，主持縣黨部新任主委布達典禮。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（中）今天到嘉義縣參加新春團拜，主持縣黨部新任主委布達典禮。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（前排中）今天主持布達典禮，由立委王育敏（前排左二）接任主委。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（前排中）今天主持布達典禮，由立委王育敏（前排左二）接任主委。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天主持布達典禮，由立委王育敏（右）接任主委。記者黃于凡／攝影
國民黨主席朱立倫（左）今天主持布達典禮，由立委王育敏（右）接任主委。記者黃于凡／攝影

嘉義 王育敏 翁重鈞

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