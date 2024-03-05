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台南歸仁運動公園女童溜滑梯撞破頭縫9針 家長盼遊具安全防護再升級

聯合報／ 記者李文德／台南即時報導
陳先生發現溜滑梯入口爬上去後，階梯與上頭的白色橫桿高度愈來愈小，女兒因此撞破頭。記者李文德／攝影
陳先生發現溜滑梯入口爬上去後，階梯與上頭的白色橫桿高度愈來愈小，女兒因此撞破頭。記者李文德／攝影

台南歸仁運動公園特色遊具區上月初風光啟用，引起許多家長帶小朋友爭相前往遊玩。不過開放僅第二天就傳出有孩童在「大齡釋迦主題」溜滑梯入口撞破頭，當場血流如注緊急送醫縫9針的事故。後續更有小朋友也同樣陸續有類似情形，讓當事家長日前發文，引發家長對於此地安全性的考慮，希望防護能夠再改善。對此區公所表示，已在農曆年前加裝防撞海綿，更會與承包廠商及家長一起會勘，討論改善方案。

歸仁運動公園特色遊具區，公所獲市府1100萬補助打造「大齡釋迦主題」、「小齡高鐵主題」特色遊具。「釋迦遊具」適齡對象5到12歲，高8米，內部具有攀爬設施，讓孩子能爬上溜滑梯；小齡遊具2到6歲為適齡對象，以當地高鐵站做為發想設計，此兩處占地554坪左右，上月5日風光啟用，適逢寒假期間，不少家長帶著小孩遊玩。

不過就在啟用第二天便傳出女童在「大齡釋迦主題」溜滑梯入口撞破頭的事故，當事的陳爸爸還原當天原因，他說當天早上安親班帶著女兒的班級一同到此遊玩，正當女兒進溜滑梯入口不久便碰傷頭，當場血流如注緊急送醫。

陳爸爸表示，女兒頭部傷口長約5公分，深度已經快到頭骨，約縫了9針左右。出院後便帶著小朋友一同到事發現場查看，發現溜滑梯入口爬到去後，階梯與上頭的白色橫桿高度愈來愈小，小朋友因此撞破頭。不料陸陸續續有小朋友也傳出類似情形，目前公所雖已經針對白色橫桿處加裝防撞護墊，可擔心時間一久就會脫落，建議應該針對白色橫桿處平整化。

歸仁區公所表示，防撞護墊在過年前加裝完成，並在入口處設有「請勿追逐、跑、跳，注意低頭」標示語，不過為兒童遊戲安全考量，這兩天將偕顧問公司、承包廠商及家長們到現場會勘，針對安全疑慮再討論出改善方案。

歸仁運動公園特色遊具區上月初風光啟用，不過開放僅第二天就傳出有孩童在「大齡釋迦主題」溜滑梯入口撞破頭，當場血流如注緊急送醫縫9針的事故。圖／陳先生提供
歸仁運動公園特色遊具區上月初風光啟用，不過開放僅第二天就傳出有孩童在「大齡釋迦主題」溜滑梯入口撞破頭，當場血流如注緊急送醫縫9針的事故。圖／陳先生提供
歸仁運動公園特色遊具區，公所獲市府1100萬補助打造「大齡釋迦主題」，適齡對象5到12歲，高8米，內部具有攀爬設施，讓孩子能爬上溜滑梯。記者李文德／攝影
歸仁運動公園特色遊具區，公所獲市府1100萬補助打造「大齡釋迦主題」，適齡對象5到12歲，高8米，內部具有攀爬設施，讓孩子能爬上溜滑梯。記者李文德／攝影
歸仁運動公園特色遊具區上月初風光啟用，不過開放僅第二天就傳出有孩童在「大齡釋迦主題」溜滑梯入口撞破頭，當場血流如注緊急送醫縫9針的事故。圖／陳先生提供
歸仁運動公園特色遊具區上月初風光啟用，不過開放僅第二天就傳出有孩童在「大齡釋迦主題」溜滑梯入口撞破頭，當場血流如注緊急送醫縫9針的事故。圖／陳先生提供
陳先生發現溜滑梯入口爬上去後，階梯與上頭的白色橫桿高度愈來愈小，女兒因此撞破頭。記者李文德／攝影
陳先生發現溜滑梯入口爬上去後，階梯與上頭的白色橫桿高度愈來愈小，女兒因此撞破頭。記者李文德／攝影
公所春節前已加裝防撞護墊，並在入口處設標語，這兩天將偕顧問公司、承包廠商及家長們到現場會勘，針對安全疑慮再討論出改善方案。記者李文德／攝影
公所春節前已加裝防撞護墊，並在入口處設標語，這兩天將偕顧問公司、承包廠商及家長們到現場會勘，針對安全疑慮再討論出改善方案。記者李文德／攝影

溜滑梯 釋迦

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