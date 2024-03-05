台灣燈會哆啦A夢花燈暴紅 拍照打卡有禮

2024台灣燈會進入倒數計時，活動頗受好評，也有不少花燈成為話題被爭睹，競賽燈區的作品「童年時光機」，因卡通人物哆啦A夢花燈外觀特殊，有網友打趣稱「是哆啦惡夢嗎」。對此，市長黃偉哲喊話應多給鼓勵肯定；南市觀旅局則順勢行銷，祭出拍照此作品打卡，就能兌換限量禮品，盼持續衝高參觀人潮。

童年時光機為競賽燈區親子組作品，來自台南的國小學童，設計理念為「讓前來賞花燈的民眾，不分男女老少，都可以憶起童年時的快樂」。

黃偉哲還上社群網站留言為創作的師生打氣，並歡迎大家來台南賞燈，「欣賞孩子們發揮想像力、創造的精彩作品」。

觀旅局指出，即日起至7日止，只要和童年時光機作品的哆啦A夢花燈拍照，並打卡上傳社群平台，就可到服務台兌換「燈會百寶袋」與「主燈觀禮台任意門」各1份，每天限量50組，前者內有小提燈、超商咖啡提貨卡1張、台南潮蝦餅4包等，後者是可於7日前的主燈展演場次中，擇1場免排隊上開燈台欣賞3分鐘的主燈展演秀。

市府也表示，今年台灣燈會讓參賽民眾依競賽主題自由創意發想，展現作品豐富性、多元性及包容性，因此競賽燈區多達258件作品，希望遊客多給鼓勵肯定，讓台灣花燈技藝持續傳承與發揚光大。