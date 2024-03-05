聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣燈會哆啦A夢花燈暴紅 拍照打卡有禮

聯合報／ 記者萬于甄／台南報導
台灣燈會高鐵燈區的競賽作品「童年時光機」，因卡通人物哆啦A夢外觀引發議論，市府順勢行銷，祭出遊客對此拍照打卡，就可兌換限量禮品。圖／南市觀旅局提供
台灣燈會高鐵燈區的競賽作品「童年時光機」，因卡通人物哆啦A夢外觀引發議論，市府順勢行銷，祭出遊客對此拍照打卡，就可兌換限量禮品。圖／南市觀旅局提供

2024台灣燈會進入倒數計時，活動頗受好評，也有不少花燈成為話題被爭睹，競賽燈區的作品「童年時光機」，因卡通人物哆啦A夢花燈外觀特殊，有網友打趣稱「是哆啦惡夢嗎」。對此，市長黃偉哲喊話應多給鼓勵肯定；南市觀旅局則順勢行銷，祭出拍照此作品打卡，就能兌換限量禮品，盼持續衝高參觀人潮。

童年時光機為競賽燈區親子組作品，來自台南的國小學童，設計理念為「讓前來賞花燈的民眾，不分男女老少，都可以憶起童年時的快樂」。

黃偉哲還上社群網站留言為創作的師生打氣，並歡迎大家來台南賞燈，「欣賞孩子們發揮想像力、創造的精彩作品」。

觀旅局指出，即日起至7日止，只要和童年時光機作品的哆啦A夢花燈拍照，並打卡上傳社群平台，就可到服務台兌換「燈會百寶袋」與「主燈觀禮台任意門」各1份，每天限量50組，前者內有小提燈、超商咖啡提貨卡1張、台南潮蝦餅4包等，後者是可於7日前的主燈展演場次中，擇1場免排隊上開燈台欣賞3分鐘的主燈展演秀。

市府也表示，今年台灣燈會讓參賽民眾依競賽主題自由創意發想，展現作品豐富性、多元性及包容性，因此競賽燈區多達258件作品，希望遊客多給鼓勵肯定，讓台灣花燈技藝持續傳承與發揚光大。

台南 台灣燈會 哆啦A夢 花燈 黃偉哲

延伸閱讀

台灣燈會倒數計時！經典卡通花燈引熱議 台南市府這樣做

聯合報社論／光電弊案「上級交辦」，關鍵政商拼圖？

台南光電弊案 陳亭妃憂成2026藍提款機…黃偉哲回應了

影／黃偉哲以「證人」身分赴地檢署接受約談 下午主動出面說明

相關新聞

雲林虎尾鎮長補選…林嘉弘登記參選 林明正披綠袍

被視為下屆雲林縣長選舉前哨戰的虎尾鎮長、麥寮鄉長補選，昨天起開始受理登記至明天，虎尾鎮代會主席林嘉弘率先登記以無黨角逐虎...

台南後壁雅聞森林 將增設停車場

美妝業者雅聞集團斥資10億元在台南後壁區開闢雅聞湖濱療癒森林，位於台1線旁，打造景觀設施並種大量花卉、販售公司商品，春節...

提前綻放 阿里山櫻花季10日登場

嘉義縣阿里山櫻花季活動10日登場至4月10日，林業保育署嘉義分署指出，觀察發現受天氣影響，各品種櫻花都有提前綻放趨勢；為...

台灣燈會哆啦A夢花燈暴紅 拍照打卡有禮

2024台灣燈會進入倒數計時，活動頗受好評，也有不少花燈成為話題被爭睹，競賽燈區的作品「童年時光機」，因卡通人物哆啦A夢...

標線型人行道違停 嘉市將取締

嘉義市中正路商圈的連鎖地磚因長期輾壓造成破損、磚塊碰撞產生噪音，市府取得在地共識後，將中正路、光華路、興中街的6岔路口地...

蔡順正走過40年家扶歲月 老相本、舊T恤寫滿愛的故事

雲林家扶中心創辦之初即投入家扶工作的蔡順正，擔任家扶委員迄今已40年，見證家扶在雲林走過的歲月，也協助無數孩子脫貧，家扶...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。