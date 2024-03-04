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台南後壁雅聞觀光工廠最快下月開幕 交通引發關注

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
南市後壁雅聞觀光工廠春節期間試營運暴紅，業者下月開幕，後續交通問題外界關切，圖為春節連假現場車潮情形。圖／民眾提供
南市後壁雅聞觀光工廠春節期間試營運暴紅，業者下月開幕，後續交通問題外界關切，圖為春節連假現場車潮情形。圖／民眾提供

本土美妝業者雅聞集團斥資10億元在台南後壁區闢雅聞湖濱療癒森林，預計最快下月開幕，由於日前春節試營運期間暴紅，外界關注未來交通衝擊。市府強調，確保用路人權益優先，業者表示，會遵照市府指示，除路口交通號誌建置完成，未來也會加派人力及增設停車場等配套，將衝擊降到最低。

後壁雅聞湖濱療癒森林位於省道台1線旁，占地1萬5000坪，施工6年來種植大量玫瑰等花卉及設置步道、景觀設施，將販售該公司系列美妝品，是業者在全台第5座大型據點，上月2日試營運，湧入大量人車潮，造成周邊道路壅塞，引起民怨，市府稽查發現業者未經申請即從事販售行為，對業者裁罰15萬元。

近日業者在官網公告，將於本月6日至15日休園，由於正值南市議會臨時會開議，時間巧合引起外界揣測；甚至還有人稱業者是「避風頭」，業者澄清，純粹是園區春節後須整修損壞部分及部分工程未完備，才會休園一併處理，純粹是時間巧合，與市議會臨時會無關。

據知，後壁雅聞湖濱療癒森林，未來遊覽車團客是主力客群，俟取得工廠登記證後，即可展開後續正式營業，外界傳言預定下月開幕，業者低調證實，除俟審核進度外，詳細日期仍待高層拍板。

業者說明，除園區提供逾300格停車位，也遵照市府指示，市府已在入口處路口增設交通號誌分流車流，同時未來也會在假日增派10名人力疏導交通，同時近日也在附近洽談租用停車場，會以更完善配套降低衝擊。

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