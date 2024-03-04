文化部補助參訪藝文場館 嘉縣逾6千學童受惠

文化部補助嘉縣文化觀光局「嘉義藝文直達車」活動，2月至7月要安排全縣逾6000名國小學童到台灣各藝文場館認識、體驗藝術文化，2月27日首發團出發，參訪學童收穫滿滿。

嘉縣文觀局藝推科長張世杰告訴中央社記者，文化部長史哲就任後，推出學童藝文參訪補助計畫，希望各縣市安排國小學童到藝文場館參觀，增進文化素養。

張世杰說，縣府認為機會難得，申請到新台幣700萬元補助，從今年2月至7月辦理200車次，將安排全縣超過6000名學童外出參訪，2月27日首發團出發參訪國立彰化生活美術館，學童們收穫滿滿。

嘉縣文觀局長徐佩鈴表示，嘉義藝文直達車共規劃10條精選路線，串聯表演藝術、地方文化、視覺藝術、工藝博物、台語文學等多項主題，結合文化部場館、嘉義縣文化觀光局所屬場館，每條行程設計環節更包含豐富藝文體驗，讓參與學童打開感官，將藝術文化帶入生活。

此外，參訪路線設計著重體驗，如嘉義縣表演藝術中心與民雄國家廣播文物館遊程中，規劃讓學童欣賞長義閣掌中劇團布袋戲表演、參與三昧堂創意木偶團操偶體驗、欣賞廣播館數位特展等。

徐佩鈴強調，藝文直達車亦前往外縣市國家級場館及國家級，參與兩廳院管風琴音樂會、國立台灣交響樂團音樂會、衛武營藝企學等，期待透過精心規劃的遊程設計，培育嘉義縣下一代藝文種子。