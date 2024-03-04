全國最大馬鈴薯產地學校 家長無償供土地 種植成果曝

雲林縣斗南鎮文安國小位於國內主要馬鈴薯產區內，為讓小朋友體驗種植歷程，學校去年底發起「馬鈴薯成名之路」活動，由家長無償提供土地給學生種植馬鈴薯，今天全校師生到田間進行採收，產量3500公斤，將於3月9日愛心義賣，所得捐給弱勢團體。

斗南鎮是全國最大馬鈴薯產地，文安國小不少學生家長種植馬鈴薯維生，但孩子們對餐桌上的馬鈴薯卻一無所知，學校發起「馬鈴薯成名之路」，家長會長陳彥宇無償提供學校0.15公頃土地，帶領全校師生親自種植、管理、採收馬鈴薯田。

馬鈴薯種下後，低年級學生負責觀察生長紀錄、中年級學生負責施肥照料、高年級學生策畫收成後的行銷活動，陳彥宇和青農林文平協助田間管理。今天師生、家長一同完成採收工作，總計採收3500公斤，斗南農會總幹事張燕容也到田間協助，對於學生種植的馬鈴薯品質，她給予很高評價，稱讚「是超市喜歡的規格」。

學校老師說，學區家長多數務農，孩子們之前會覺得家長農忙好像沒什麼，但在馬鈴薯種植過程中，體會到父母農耕的辛苦，會感恩家長的付出，親子之間也因馬鈴薯成為共同話題，感情更加親密。