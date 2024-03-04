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不只光電種電全台第一！七股紅蔥頭也是隱形冠軍 台南面積逾全台9成

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影

台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動，希望將在地這項全國「隱形冠軍」農產品，讓更多人知道。七股農會理事長陳福得苦笑說，七股區特殊鹽地地質栽種出的高品質紅蔥頭，「許多人知道七股光電種電面積全台第一，其實紅蔥頭更是長期隱形冠軍，只是外界不知道。」

七股區濱海，沙洲、潟湖及灘地豐富獨特地形，因位處「風頭水尾」及海風氣候及鹹土壤地質，種植的紅蔥頭香氣濃郁、品質優良，紅蔥頭通常在中秋後栽種，約4個月收成，目前進入尾聲，全台1300公頃紅蔥頭，南市約1200公頃占全台92%。

其中，七股區去年400公頃，今年增加至約480公頃，為南市最大產區，產地每台斤價格約在25至30元間，較去年略跌1成。

市府農業局、七股區農會今上午在農會開記者會，為16日登場的七股紅蔥頭產業文化活動暖身，活動當天將有川劇變臉、小丑魔術等精采表演，還有新鮮紅蔥頭及其加工品展售。參與者可參加趣味競賽剪紅蔥頭，親子DIY紅蔥染手巾，還能嘗試製作紅蔥雪Q餅手作，還提供200份古早味油飯、虱目魚丸湯供排隊鄉親品嘗，讓大家在玩樂中深入了解紅蔥頭產業文化。

農業局農會輔導科長王仁志說，包括碗粿、等不少台式料理，都需要紅蔥頭，更是許多食物提味的靈魂，七股紅蔥頭產業文化活動前年開始辦理，今年邁入第三年，遊客更能親身體驗在紅蔥田拔蔥和DIY紅蔥頭風味披薩的樂趣，藉由活動逐漸打出知名度。

台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
紅蔥頭是碗粿等台式小吃提味靈魂，七股區居全台之冠，為隱形冠軍。記者謝進盛／攝影
紅蔥頭是碗粿等台式小吃提味靈魂，七股區居全台之冠，為隱形冠軍。記者謝進盛／攝影
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動。記者謝進盛／攝影
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動，圖為紅蔥頭系列產品。記者謝進盛／攝影
台南市七股區紅蔥頭採收進入尾聲，地方將於本月16日在七股區農會辦理產業文化活動，圖為紅蔥頭系列產品。記者謝進盛／攝影

DIY 多人 農會

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