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影／來看白海豚嬉戲丟魚！ 白海豚溝通覓食叫聲不同

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
白海豚。圖／海保署提供
白海豚。圖／海保署提供

海洋保育署公布112年度白海豚調查成果，共目擊白海豚20群次，辨識出29隻個體，其中一隻為新增少年期個體。海保署推估白海豚族群成體數量約50隻，去年共觀察到11群次的育幼群，有利於白海豚族群及數量的增加。

海保署自108年起展開西部沿海白海豚族群監測計畫，累計調查里程超過1萬公里，去年完成4次海上觀測調查，範圍從桃園竹圍漁港至台南安平港海域，調查里程達2千公里，調查時間逾130小時。

去年共目擊白海豚20群次，其中11群次為育幼群。調查顯示近年白海豚族群主要育幼範圍在彰化縣崙尾水道口至濁水溪口、雲林縣新虎尾溪口至箔子寮漁港、義縣布袋港至臺南市急水溪口等海域。

去年共觀察到白海豚老年2隻次、壯年4隻次、青年8隻次、少年15隻次及幼豚21隻次，共辨識出29隻白海豚。少年個體占整體一半以上，新增少年個體OCA070已連續三年出現於雲林縣外海；而幼豚因體表特徵較少，尚未納入個體資料庫。目前白海豚個體影像資料庫有70隻。

海保署也在雲林海洋氣象樁及新虎尾溪口設置兩監測站，各進行2次14天水下錄音機布放，透過水下聲學監測並瞭解白海豚棲地環境背景資訊。海保署也分享白海豚聲學錄音檔，讓民眾能聆聽到白海豚的聲音。

白海豚在溝通及社交時會發出「窄頻哨叫聲」（whistle），探測及覓食時則會發出「寬頻搭聲」（click），分析發現白海豚搭聲多發生在夜間，哨叫聲則多發生於白天。

海保署署長黃向文表示，海保署將持續監測白海豚族群，守護白海豚棲地，也希望民眾持續關注白海豚，一起來保育白海豚育幼棲地，守護台灣白海豚的未來。

保署特也將白海豚個體辨識資料庫，及白海豚族群監測調查照片，置於海保署海洋保育資料倉儲系統，讓民眾觀看下載：https://iocean.oca.gov.tw/OCA_DataHUB/DataSetList.aspx?class=1

觀察到白海豚地點。圖／海保署提供
觀察到白海豚地點。圖／海保署提供
白海豚個體辨識。圖／海保署提供
白海豚個體辨識。圖／海保署提供
白海豚個體資料庫。圖／海保署提供
白海豚個體資料庫。圖／海保署提供

海豚 雲林

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